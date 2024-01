A Lajta partján az új vezetőedző, Nagy Ádám irányításával készül egy szebb tavaszra a sereghajtó Credobus Mosonmagyaróvár. A csapatra a tervek szerint négy felkészülési találkozó vár, most szombaton az Érsekújvárral, majd jövő szerdán a Somorjával, ezt követően az ETO Akadémiával, végül a Budafokkal csapnak össze a kék-fehérek.

A Credobus Mosonmagyaróvár felkészülési programja. Január 13., szombat: Mosonmagyaróvár–FKM Nové Zámky (szlovák IV. o.), Mosonmagyaróvár, 11 óra. Január 17., szerda: STK Samorín (szlovák II. o.)–Mosonmagyar­óvár, Dunaszerdahely, MOL Akadémia, 11 óra. Január 20., szombat: ETO Akadémia (NB III)–Mosonmagyaróvár, Győr, ETO Park, 11 óra. Január 28., vasárnap: Mosonmagyar­óvár–Budafok (NB II), Mosonmagyaróvár, 13 óra.

Az óvári csapatnál a játékoskeretet tekintve is történtek változások. Távozott a keretből Heinrich Márk, Szalka Dominik, Korbély Kristóf és Takács Tamás is. Az már korábban eldőlt, hogy Nagy Ádám munkáját Nagy Szilárd és Veress Balázs személyében két asszisztens edző segíti. A kapusokat továbbra is Boros Tamás készíti fel.