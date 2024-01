Szemerey Zsófi a Sport TV Harmadik félidő című műsorában jelentette be, hogy 2+1 évre a francia Metz együttesébe szerződik a nyáron.

„Emmanuele Mayonnade, a francia csapat edzője már korábban megkeresett, de most nemcsak a bizalmat éreztem, hanem azt, hogy ragaszkodott hozzám. Ez hatalmas dolog, így adott volt, hogy elfogadom az ajánlatot. A vb után döntöttem végleg el, hogy váltok. Ez nem tiszta lap lesz számomra, hanem egy teljesen új könyv. Volt mástól is ajánlatom, a Debrecen régóta keres, de úgy gondoltam, most vagy soha, ha ezúttal nem vágok bele a külföldi kalandba, akkor erre már nem lesz esélyem” – mondta a mosonmagyaróváriak kapusa, akinél sokat nyomott a latban, hogy szeretne együtt játszani Chloé Valentinivel.

„Támadószellemű kapusnak tartom magam, szeretek indítani, és ebben Valentini jó partner lehet” – fogalmazott a játékos.

Emmanuele Mayonnade így nyilatkozott Szemerey leigazolásáról: – Mindent tudok Zsófiról, a pályafutásáról. Tudom, hogy Győrben kezdett, de a Siófoknál kezdtem jobban figyelni a játékát. Ő az a játékos, aki nem azt a pályafutását futotta be eddig, amire a képességei alkalmassá teszik, hiszen sérülések is hátráltatták. Viszont olyan tulajdonságokkal rendelkezik, olyan erős fizikuma van, amit látványosan éreztet a kapuban. Jól olvassa a játékot, kiválóak az indításai, és biztos vagyok benne, hogy remekül kiegészítik egymást majd Camille Depuiset-vel. Nem találtunk jobb paraméterekkel rendelkező kapust, akivel Sakót pótolni tudjuk. Nem lesz egyszerű dolga, főleg a francia bajnokság lesz ismeretlen terep Zsófi számára, de nagyjából hat hónapra teszem azt, hogy belerázódjon a ritmusba. Nem az a fontos, hogy ki lesz az első számú kapus, mindig a jobb formában lévő véd majd.”