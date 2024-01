Ezt követően adott helyzetjelentést arról, hogy jelenleg hogyan áll a magyar csapat, és mivel lenne elégedett a delegáció létszámát és eredményességét tekintve.

„Jelenleg tizenkét biztos kvótánk van, reményeink szerint április végére, május elejére ez a szám fel tud menni negyvenre – kezdte az elnök. – Mindez további helyekkel egészülhet ki, hiszen ezután is lehet még normál kvótát szerezni, ekkor osztják a szabadkártyákat és még a szerencsefaktor is közrejátszik majd abban, mekkora lesz a magyar csapat.”

Az egyik fontos állomás március 8-án lesz, Lettországban születik arról döntés, hogy az orosz és fehérorosz sportolók részt vehetnek-e a paralimpiai játékokon egyéni versenyzőként, nemzeti jelképek nélkül.

„Ez nagyon összetett kérdés, jelen pillanatban azt gondolom, nem kapnak zöld utat ezek a sportolók, amit nem tartok feltétlenül helyes döntésnek, ugyanakkor ez is megnyithat pár helyet a többi nemzet sportolóinak, így akár a mienk előtt is. Izgalmas helyzet előtt vagyunk, magam is kíváncsian várom, milyen elhatározásra jutnak az illetékesek” – fogalmazott a sportvezető, aki a győri sportolókról is beszélt.

„Az asztaliteniszezőknél Szvitacs Alexa, Arlóy Zsófia, Csonka András jó eséllyel kvótás lesz, ez esetben Csonka és Szvitacs, valamint Szvitacs és Arlóy párosban is szerepelhet. Kicsit nehezebb dolga lesz Berecki Dezsőnek, illetve az evezősöknél Pető Zsoltnak is. Utóbbi egyébként nagyszerű ember, komoly energiákat tett bele már eddig is a sportba. Két pótkvalifikáción szerezhet kvótát, ami kemény erőpróbának ígérkezik számára, de bízunk benne, sikerül átlépnie a saját árnyékát. Rajtuk kívül még az atlétáknál vannak potenciális esélyesek, de ők inkább a jövő reménységei, számukra Párizs még nem reális opció” – tette hozzá Szabó László, aki szerint nem lehetetlen, hogy minden idők legnagyobb csapatával tudnak majd részt venni a mostani paralimpián.

„Kétezerben Sydney-ben voltunk a legtöbben, ötvennégyen. Bízunk abban, hogy ezt a létszámot most is el tudjuk érni. Ami a szereplést illeti, három éve Tokióban a tizennyolcadik helyen végeztünk a nemzetek rangsorában. Az előttünk lévő országokat reálisan nincs esélyünk megelőzni, viszont ha ezt a pozíciót tartani tudjuk, az szerintem óriási dolog lenne. Hozzáteszem, legutóbb 162 ország vett részt a paralimpián, most 180 várható, így még erősebb lesz a konkurencia, de állunk a kihívások elé” – mondta végezetül a magyar szervezet első embere.