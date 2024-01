Az első napon egy konditermi és egy pörgős szabadtéri edzést vezényelt a csapatnak, a Dörnyei Balázs, Süle János, Pánczél Roland, Hubacsek Dóra alkotta szakmai stáb. Az együttesből többen is hiányoztak, Stela Semanova súlyos sérülése miatt a következő szezonban biztosan nem léphet pályára, Halla Petra távozott az együttesből, Vida Boglárka bokaműtétje után lábadozik, Spilenberg Majának iskolai elfoglaltsága volt, míg a góllövőlista vezetője, Vachter Fanni betegsége miatt nem tudott tréningezni.

A többiek viszont ott voltak a foglalkozásokon: Borók Dorina, Kovács Laura, Savanya Csilla, Süle Dóra, Nagy Fanni, Öreg Cintia, Kocsán Petra, Zágonyi Barbara, Nagy Szilvia, Maja Ladhani, Andjela Frajtovic, Sali Rebeka, Petrovics Petra, Kern Fanni, Szabová Szófia, Krizanova Nikolett, valamint az ifjúsági csapatból most felkerült Ézsely Lilien, Laposa Tamara és Rajkovics Flóra. Rajtuk kívül még két tehetséges külföldi fiatal, egy szlovákiai és egy szerbiai 16 éves utánpótlás-válogatott játékos is részt vett az edzéseken, akik szeretnék majd Győrben folytatni a pályafutásukat.

"A heti szabadtéri és konditermi edzések után, a jövő héten a szomszédos Magvassy-csarnokba is ellátogatunk majd, mert készülünk az élvonalbeli együttesek számára, január 20-21-én Szigetszentmiklóson megrendezendő teremfocitornára - mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakág vezetője. – Február elején lesz egy mini edzőtáborunk Dunaszerdahelyen, majd természetesen nemzetközi találkozókon is pályára lépünk, cseh (Sparta Praha), szlovák (Spartak Trnava) és osztrák (Austria Wien, First Vienna) ellenfelekkel szemben, de várhatóan fiú gárdával is megmérkőzünk majd a felkészülés során. Február közepén a válogatotté lesz a főszerep, hiszen csapatunk a Nemzetek Ligájában Belgium ellen duplázik majd, ahol várhatóan megint több játékosunk is érdekelt lesz. Március 2-án, a DVTK ellen, hazai környezetben kezdjük a tavaszi bajnoki idényt, amely március 6-án, egy Magyar Kupa mérkőzéssel folytatódik. Az átigazolási időszakban, tervezünk még változtatásokat a játékoskeretben" – fogalmazott klubja honlapján a szakágvezető.