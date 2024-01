Bár a Bajnokok Ligájában nagyobb különbséggel legyőzte a Debrecent az ETO, a kupában és a bajnokságban rendre szoros meccseket vívott egymással mostanában a két csapat. Ráadásul mindkét gárda jó előjelekkel várhatta a magyar rangadót, hiszen a győriek és a Debrecen is megnyerte a múlt hét végi BL-találkozóját.

Audi ETO győzelem a végjátékban

Ezzel együtt – vagy tán épp emiatt – nem kezdett jól egyik együttes sem. Az ETO három támadását is elrontotta, míg Kácsor találataival kétgólos előnyhöz jutott a DVSC, ám hiába védett jól Gabriel, az 5. percben egyenlíteni tudtak a hazaiak. Három-háromnál aztán „befagyott” az eredményjelző, mindkét oldalon rengeteg volt a hiba. A 11. percben jutott először vezetéshez az ETO, de Gabriel újabb bravúrjainak köszönhetően nem tudtak ellépni a zöld-fehérek. (15.p: 5–5). Sőt a vendégek mozdultak innen előre (18. p: 5–7), ám Gabriel után Solberg is elkezdett védeni, s előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették a Rába-partiak, pedig a játékrész hajrájában – Ryu korai pályára lépése miatt – kétszer került emberhátrányba a győri alakulat. Nem hagyta annyiban ezt a DVSC, amely a sok hibával tarkított, a vártnál gyengébb színvonalú első harminc perc végére egyenlíteni tudott.