Audi-ETO-Sävehof 39-20 (19-7)

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Wiksfors lövi a huszadikat. 38-20. Kristiansen bombagóljával ér véget a mérkőzés. 39-20.

59. perc: Koppang góljára Brattset Dale felel góllal - ismét. 38-19.

58. perc: Haugsted gólt dob. 36-17. Koppang góljára Brattset Dale felel góllal. 37-18.

57. perc: Karlsson marad üresen. 35-17. Oftedal passza nem jó Grosnak.

56. perc: Gros lövése a kapusról kerül a hálóba. 35-16.

55. perc: Labdát szerez megint az ETO, Brattset Dale perdít a kapuba. 34-16.

54. perc: Farkas növeli az ETO előnyét. 33-16.

53. perc: Stankiewicz lövése gyenge. Az ETO is hibázik támadásban.

52. perc: Duijndam újabb védése után Broch szerez gólt. 32-16. Időkérés a vendégeknél.

51. perc: Kristiansen révén 15 gól már a differencia. 31-16.

50. perc: Mihailovic sem tud gólt dobni.

49. perc: Duijndam védi Kylberg lövését. A túloldalon Hovden váltja gólra a ziccerét. 30-16.

48. perc: Passzívból nem lő a Sävehof. Farkas a bal felső fölé lő.

47. perc: Kristiansen szép találatot mutat be. 29-16. Farkas lábra kapja Oftedal passzát.

46. perc: Mihailovic kipasszolja a labdát a pályáról. Ryu passza pontatlan. Karlsson lerohanásból eredményes. 28-16.

45. perc: Ernelind rálép a vonalra. Farkas J. bal szélről veszi be a vendégek kapuját. 28-15. Svéd időkérés.

44. perc: Nze Minko labdaszerzése után Ryu ziccert ront.

43. perc: Jensen lövését védi Duijndam. Győri-Lukács szép gólt szerez. 27-15.

42. perc: Támadóhiba az emberelőnyben játszó vendégeknél. Ryu lövi kapu fölé a labdát.

41. perc: Haugsted kiáll két percre.

40. perc: Sembe betalál. 26-15. Technikai hiba Nze Minkónál. Mihailovic lövését védi Duijndam.

39. perc: Mihailovic újabb góljára Győri-Lukács válaszol góllal. 26-14.

38. perc: Duijndam védi Mihailovic lövését. Haugsted labdát veszít, az elöl maradt Mihailovic gólt szerez. 24-13. Blohm eredményes. 25-13.

37. perc: Győri-Lukács kapja Duijndam indítását, gól a vége, íg visszaáll a félidei 12 gólos küönbség. 24-12.

36. perc: Mellegard szerez gólt. Szöllősi-Schatzl válaszol rá góllal. 23-12.

35. perc: Ryu hétméterest értékesít. 22-11.

34. perc: Nze Minko labdát szerez, Jensen szabálytalansága kiállítást ér büntetőt eredményez.

33. perc: Újabb eladott labda a hazai oldalon, Mellegard ziccert értékesít. 20-11. Nze Minko válaszol góllal. 21-11.

32. perc: Lépéshiba Ryunél. Sembe eredményes. 20-9. Linder védi Blohm kísérletét. Újabb gólt farag a hátrányál a Sävehof, Jensen révén. 20-10.

31. perc: Duijndam áll most a győri kapuban. Ryu lövi a második félidő első gólját. 20-7. Hét a hat ellen a svédek, Mihailovic betalál. 20-8.

4285 a hivatalos nézőszám.

30. perc: Koppang passza nem jó. Blohm a bal szélről. 19-7. Koppang találata már csak a dudaszó után érkezik: tucatnyi góllal vezet a szünetben a győri együttes.

29. perc: Nze Minko labdát szerez, aztán a kapuig szalad a labdável. 18-7. Lépéshiba Jensennél, aztán Grosnál is.

28. perc: Belülvédekezés de Paulánál: a meccs első hétméterese jöhet. Solberg lábbal védi Mellegard büntetőjét, de a labda marad a svédeknél.

27. perc: Brattsetnek nem jó a bejátszás.

26. perc: Nze Minko eredményes. 17-7. Labdát veszít a Sävehof.

25. perc: Koppang a bal felsőbe lő. 16-7. Solberg szenzációs: Ernelind lövését is védi.

24. perc: De Paula gólja után tízig számol a győri közönség. 16-6.

23. perc: Stankiewicz megy el Brattset Dale mellett, ám Solberg lábbal védi a ziccerét. Kirkely időt kér. Gros eredményes. 15-6. Solbergnek Karlsson lövése csemege.

22. perc: Hovden a felső kapufát találja el.

21. perc: Martin passza nem jó. Oftedal játssza meg Blohmot, aki nem hibázik. 14-5. Wiksfors eredményes. 14-6.

20. perc: Karlsson sem tud túljárni Solberg eszén. Szöllősi-Schatzl eredményes ismét, most egy ejtés után. 13-5.

19. perc: Nze Minko hát mögötti passza után Szöllősi-Schatzl lő a kapuba. 12-5.

18. perc: Mellegardnak most több hely marad, be is lövi az első gólját a bal szélső. 11-5.

17. perc: Mellegard Solberget találja el a bal szélről. Kristiansen mint kés a vajon, úgy jut át a labdával a védők között. 11-4.

16. perc: Oftedal talpról, a kapus lába mellé. 10-4.

15. perc: Zúgó kapufa Oftedaltól. Kylberg is a jobb alsóba lő. 9-4.

14. perc: Befér a jobb alsóba Karlsson lövése. 9-3.

13. perc: Haugsted eredményes. 8-2. Sembe labdát veszít. Brattset-Dale remek gólt szerez. 9-2.

12. perc: Solbergról pattan a kapuba Karlsson lövése. 7-2.

11. perc: Gros lövése sem ér gólt.

10. perc: Szüllősi-Schatzl majdnem labdát szerez, aztán a lábára pattan a labda. Aztán támadhat az ETO, Szöllősi-Schatzl lövését védi a vendégek kapusa, Linder.

9. perc: Kristiansen lerohanásból növeli a hazai előnyt. 7-1. Koppang lövését védi Solberg, indítása Oftedal felé sajnos pontatlan.

8. perc: Labdavesztés mindkét oldalon. Solberg véd, és rosszul indít.

7. perc: Mihailovic a kapufát találja el, Győri-Lukács is betalál. 5-1. Koppang lövését is hárítja Solberg. Haugsted lövi a hatodikat. 6-1. Svéd időkérés.

6. perc: Labdát szerez a Sävehof, Sembe lövi a vendégek első gólját. 3-1. Brattset Dale válaszol. 4-1.

5. perc: Haugsted labdát szerez, Kristiansen ziccergólt. 3-0. Mellegard lövését is hárítja Solberg.

4. perc: Támadóhiba a vendégeknél. Gros kapufás góllal növeli a győriek előnyét. 2-0.

3. perc: Solberg védi Jensen lövését. Belemenés Grosnál.

2. perc: Nem jó a győri támadás sem, Blohm passza pontatlan. Koppang kapufája után Oftedal szerzi az első gólt. 1-0.

1. perc: A sárgában játszó vendégek kezdik a meccset. Zöldben az ETO. Kipasszolják a pályáról a labdát a svédek.

Előzetes - Szombaton 16 órakor a női Bajnokok Ligájában az Audi-ETO a svéd Sävehofot fogadja az Audi-arénában.

Az új év első EHF női Bajnokok Ligája-mérkőzését az Audi-arénában játssza a magyar bajnok győri együttes. Az ellenfél a svéd Sävehof lesz.

Előzetesen Ulrik Kirkely vezetőedző mondta el várakozásait a meccsel kapcsolatban.

A magyar bajnokságban a NEKA ellen aratott győzelmünk mindenképpen jó alapul szolgált, hogy felkészüljünk a soron következő Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A Sävehoffal szemben nem a legkönnyebb meccsre számítok, hiszen kemény védekezés jellemzi a játékukat. Nem mellesleg több poszton is kiváló, tapasztalt játékosai vannak, valamint sok a fiatal tehetség a keretében

– nyilatkozta Ulrik Kirkely vezetőedző.

Az idegenbeli találkozón háromgólos győzelmet aratott a győri csapat, miután 29–26-ra győzte le svéd ellenfelét. Azon a találkozón Hovden, Nze Minko, Oftedal és Szöllősi-Schatzl egyaránt 5–5 gólt dobott. A mezőnyben egyébként a győri az egyedüli alakulat, mely hibátlanul várhatja a BL folytatását, mivel az eddigi nyolc összecsapásán győztesen hagyta el a pályát.