A jelenleg 11.helyen álló együttes 4 győzelmet és 9 vereséget gyűjtött 13 forduló alatt. Hazai pályán 99–86-ra a győriek győztek, viszont az azóta edzőváltáson esett át a vásárhelyi gárda. A vendégek jelenleg a tabella 4. helyét foglalják el, holtversenyben a 3. helyezett Pakssal.

Az esélyekről Lógár Bence edző és Horváth Ádám játékos nyilatkozott.

– Pénteken megkezdjük az idei szezon második felét, nagyon hosszú és nehéz félév jön, de készen állunk a kihívásokra – kezdte Lógár Bence. – Dicséret illeti a fiúkat, a két ünnep között is nagyszerűen dolgoztak és a heti munkájukkal is nagyon elégedett vagyok. Jót tett mindenkinek a pihenő, nagyon jó ritmusban tudtunk edzeni. Hódmezővásárhelyen mindig nehéz nyerni, jó pár éve nem sikerült, így ezt a rossz sorozatot is szeretnénk megtörni. Ahhoz, hogy megtartsuk előkelő pozíciónkat, elengedhetetlen a győzelem, ennek szellemében készültünk egész héten, és ezzel a felfogással indulunk neki a mérkőzésnek.

– Szünet alatt mindenkinek sikerült kipihenni magát – mondta Horváth Ádám. – A héten eredményesen, jó ritmusban edzettünk és felkészültek vagyunk. Idén szeretnénk továbbra is stabil, összehangolt játékot bemutatni a pályán, és elérni a kitűzött célokat.