Bérletesek figyelmébe

A FIBA női olimpiai selejtezőtorna előkészületei miatt a lelátó egyes részeit lezárják.

Az A szektorból az első három, a B szektorból az első két, a C szektorból pedig az első sorokat be kellett húzni. A mérkőzésen a K szektor az átalakítás miatt le lesz zárva. Azon szurkolók, akiknek a fent megnevezett helyekre szól a bérlete, az alábbiak szerint foglaljanak helyet: az A szektor esetében ebben a szektorban vagy a lelátó bármely nem bérletes székén helyet foglalhatnak; a B és C szektor esetében a két szektor előtt, a pálya szélén elhelyezett székeken tudnak helyet foglalni, amelyet az E szektor lépcsőjén tudnak megközelíteni.