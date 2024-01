DKKA–Győri Audi ETO KC 16–34 (9–16)

Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

DKKA: Wéninger – Agócs 1, Trawczynska 3/1, Nick, Gajdos 1, Moreno, Szalai 2. Cs.: Oguntoye (kapus), Sallai 1, Bouti, Paróczy 3, Borgyos 2, Horváth P. 2, Csáki, Arany 1. Edző: Paic Róbert.

Audi-ETO: TOFT – Győri-Lukács 3, Rju 2, NZE-MINKO 8, BRATTSET DALE 6, Haugsted, Szöllősi-Schatzl. Cs.: DUIJNDAM (kapus), BLOHM 4/1, Kiss D. 1/1, DE PAULA 5/1, Ksristiansen 3/3, Broch, Rédecsi 1, Farkas E. 1, Farkas J. Edző: Ulrik Kirkely.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/6. Kiállítások: 10, illetve 2 perc.

Ahogyan várni lehetett, nagy tempóval kezdett az ETO, amire eleinte tudott is felelni a Kohász, azonban elég volt pár hiba, illetve jöttek Toft védései és elkezdett nyílni az olló a felek között. Amikor már hattal mentek a vendégek tizenegy perc után, a hazaiak időt kértek. Utána érkezett a kapuba Oguntoye és támadásban a cserék, de a vendégek még kettőt hozzátettek előnyükhöz, ebben az időben rendre megtalálták a beállót, Brattset Dalét. Toft továbbra is jól védett, de így is sikerült a hazaiaknak faragniuk a hátrányból. A 28. percben már csak öt volt a különbség (9–14). Blohm és De Paula, illetve Toft tett róla, hogy a szünetre megint héttel menjenek a kisalföldiek.

A második félidő elején az ellenfél kapujába érkező Duijndam egyből védte Agócs lövését, aztán a gázra lépett az ETO, két üres kapus gólt is szerezve a 36. percben Győri-Lukács kapufás találata után a vendégek már tízzel vezettek (10–20). A dunaújvárosiak Oguntoye védéseire alapozva ismét faragtak a hátrányon. Persze a győriektől elég volt egy-egy villanás, hogy ismét közé tegyék a tízet, sőt, a 47. percben már 15–27 volt az állás. A holland világbajnok kapus a folytatásban sem "állt le", teljesen megakadt a Kohász támadójátéka, végül a majdnem tizenegy perces hazai gólcsendet Szalai tudta megtörni az 52. percben (16–28). A győrieknél bemutatkozott a felnőttcsapatban a jobbszélső Kiss Diána. Duijndam ötvenszázalékos hatékonyságnál tartott, erre alapozva a végjátékban sem állt le az ETO. A fiatal balszélső Rédecsi Polett 16–31-re módosította az állást, a végén pedig időn túli hetest értékesített Kiss Diána is.

Szöllősi-Schatzl Nadine 150. meccsét játszotta ETO-színekben. Rju Un Hi a 250., Kari Brattset Dale a 650. gólját dobta győri színekben. A norvég játékos továbbá 400. magyar bajnoki találatát is megszerezte.

Nyilatkozatok