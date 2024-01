SERCO UNI Győr–Vasas Akadémia 90–65 (24–12, 27–14, 19–17, 20–22)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 250 néző. V.: Pozsonyi, Lengyel, Sörlei.

SERCO UNI Győr: SLOCUM 13/6, Dombai 8, CARLETON 15/9, Gyöngyösi 4, GOREE 8. Cs.: DUBEI 10/3, ANIGWE 15, Ruff-Nagy D. 5, Bach 5/3, Molnár L. 3/3, Török Á. 2, Hegedűs 2. Edző: Cziczás László.

Vasas Akadémia: TAYLOR 11, Gelei 4, Tóth O. 6/3, Madár E. 8, Budácsik 2. Cs.: ALLEN 4, Boros B. 6, Salamon 7/3, Kádár 2, Jáhni 6, Szerencsés 5/3, Madár K. 4. Edző: Milos Pavlovic.

Az év első kosarát Dombai Réka szerezte. A folytatásban 6–5-re a Vasas vezetett, de egy 7–0-ás rohanással fordítottak a zöld-fehrek. Lendületben maradtak a győriek, a különbség fokozatosan nőtt, 17–8-nál Milos Pavlovic kért időt. A negyed hajrájában sikerült az előnyt növelniük a hazaiaknak, a szakaszt Molnár triplája zárta le (24–12).

A második negyedet Carleton kosara nyitotta, majd ugyanő egy triplát is beemelt (13. perc: 29–12). Állandósult a különbség, Slocum hármasa után megint időt kért a Vasas edzője (34–18). Nem törte meg ez sem a győri csapatot, nem sokkal később húsz pont fölé nőtt a különbség (17. perc: 41–20). A félidő utolsó két perce 46–20-ról kezdődött, ebben érdemben nem változott a különbség, két negyed után 51–26-ra a SERCO UNI Győr vezetett.

A harmadik negyed első kosara a vendégeké volt, percekig ez a találat volt az egyetlen. Majdnem három és fél percet kellett várni az első győri kosárra a szakaszban: Kristine Anigwe szerezte büntetőből. Dombai és Carleton folytatta a pontgyártást (25. perc: 57–28). Innen a 9–0-ás rohanást mutatott be a Vasas, ezt Goree két büntetővel zárta le. Ezután megint nőtt a különbség, a zárófelvonás előtt 70–43 volt az állás.

Ismét a vendégeké volt az első kosár, és jobbak is voltak ebben a periódusban (72–50). Slocum villant meg időnként, triplájával 77–51-re módosult az állás. Dubei is hárompontost emelt be, ezzel lett meg a 80. győri pont az 53 kapott mellé. Igazából a végén csak a különbség volt a kérdéses, az elég hamar kiderült, hogy az évet győzelemmel kezdi az UNI Győr, mely összességében a második félidőben sokkal visszafogottabb teljesítményt nyújtva is magabiztosan hozta a kötelezőt.

Cziczás László: – A második félidőben nem koncentráltunk, ez nagy hiba, ezen dolgozni kell. Fontos momentum, hogy Kristine Anigwe újra játszott, jó energiákat vitt bele a játékba. A folytatásban tovább szeretnénk csiszolni a játékunkat, mert fontos találkozók várnak ránk a folytatásban.

Dubei Debóra: – Megvan az év első győzelme. Az elején eldöntöttük a találkozót. Az első félidőben dobott ötven pont és a védekezés rendben volt. A második félidőre kicsit lejjebb ment a motiváció. Ezen dolgoznunk kell még, hogy végig koncentráljunk, maximális legyen a fókusz.

Milos Pavlovic: – A bajnokság egyik nagy esélyese ellen játszottunk, minden téren jobbak a győri játékosok. Látszik a fejlődés a játékukon. A legjobbunkat próbáltuk adni, de ez nem mindenben valósult meg, emiatt van bennem hiányérzet. A következő meccs a legfontosabb számunkra, arra jó felkészülés volt ez a találkozó.

Madár Eszter: – Érdekes meccs volt. Akadtak jó és rossz periódusaink. A jókból kell minél több a folytatásban. Elégedett vagyok a csapattal, de van még hova fejlődnünk.