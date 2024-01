Sopron Basket–TFSE-MTK 97–53 (27–16, 24–11, 24–5, 22–21)

Sopron, női NB I, 600 néző. V: Szilágyi, Rózsavölgyi, Földesi.

Sopron: TURNER 14, FEGYVERNEKY 8/6, Toman D. 3/3, BROOKS 21/9, MOMPREMIER 19. Cs.: VARGA 11, SITKU 7/3, Böröndy 6, Papp 4, Kókai 4. Edző: Gáspár Dávid.

TFSE: BAA 9/3, DÚL P. 9/3, Carter 7/3, SZABÓ F. 11/3, Czinano 6. Cs.: Dúl T. 3/3, Németh A. 3/3, Horváth D. 2, Vladár 2, Vígh 1, Burján. Edző: Hegedűs Péter.

Volt mit törlesztenie szurkolóikkal és ellenfelükkel szemben is a tavalyi év végén három rangadót is simán elveszítő soproni együttesnek, amely a bajnoki nyitányon szinte végig vezetve hosszabbítás után kikapott a fővárosi együttes otthonában. Gáspár Dávid együttese a Spanyolországba szerződő Határ és a makacs sérülése miatt távozó Crvendakics nélkül fogadta az ősz meglepetéscsapatát.

Az első percek kiegyenlített játékot hoztak, majd a szakasz derekán egységes csapatjátékkal egy 10–2-es rohammal elléptek a hazaiak, akik a negyed végére a Mompremier–Brooks belső kettős vezetésével 10 pont fölötti előnyre tettek szert.

A második etap elején váltva este a kosarak, majd Brooks és Sitku egy-egy triplájával közel 20 pontosra nőtt az előny. A fővárosi időkérés és a soproni születésű Németh Alma hármasa kicsit megtörte a hazai lendületet, ám Fegyverneky triplája a félidő végén egy fergeteges soproni 14–2-es rohamot indított útjára a félidő végén, így 20 pont fölötti előnnyel térhetett pihenőre a címvédő.

A második félidőt Turner vezérletével egy 6–0-val kezdte a Sopron, amelynek előny így kerek 30 pontra nőtt, és ezzel eldőlt az összecsapás, a Sopron Basket erődemonstrációval is felérő győzelemmel vágott vissza a TFSE-nek.

Gáspár Dávid: – Nagyon örülök, hogy győzelemmel indítottuk az évet. A sok szurkoló, aki kijött, jól érezte magát, érződött az energia tőlük. Az elmúlt hetek csalódást okozó játéka után ezúttal sokkal jobbal álltunk elő, örömet szerezve ezzel szurkolóinknak, de magunknak, az edzői stábnak és a játékosoknak is. Sokat dolgoztunk ezért a héten, támadásban és védekezésben is jó munkát végeztünk, szépen végrehajtva a megbeszélteket. Okkal örülhetünk. A TFSE-MTK nagyon jó csapat, nem véletlenül álltak előttünk a tabellán. Sokat készültünk rájuk, nagyon komolyan vettük a mérkőzést. Bízom benne, hogy a következő feladatokon is hasonló játékkal tudunk előállni.