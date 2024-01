Gyurka János együtteséből többen is elkaptak egy sok kellemetlenséggel járó vírust a malagai túra során, így az elmúlt napok edzés helyett azzal teltek, hogy a játékosokat bevethető állapotba hozzák a szabolcsiak elleni fontos bajnoki találkozóra.

„Sajnos a Malaga elleni mérkőzést is jelentősen befolyásolta ez a betegség, igaz, a meccs előtt csak Udvardi Laura produkált tüneteket, de már többen furcsán érezték magukat – kezdte Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Utólag összeállt a kép, hogy szinte mindenkiben ott lappangott a vírus. Erre a hétre a hibák kijavítását tűztük ki célul, de ezt teljesen felülírta ez a speciális helyzet. Mindent megteszünk, hogy a keret tagjai játékra alkalmas állapotba kerüljenek, de felkészülésről most kár beszélni. Össze kell szorítanunk a fogunkat, és meg kell próbálnunk itthon tartani a két pontot a Kisvárda ellen, ami nem tűnik egyszerű feladatnak. Ettől függetlenül a lányok küzdeni tudásában, kitartásában most is bízhatunk.”

A Kisvárda elleni mérkőzéssel elkezdődik az erőltetett menet az MKC számára. Az óvári csapatra a következő 27 napban négy bajnoki – köztük az ETO és az FTC elleni rangadók –, három Európa Liga-csoportmeccs és egy Magyar Kupa-találkozó vár.