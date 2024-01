Agrofeed UNI Győr–Tiszaújváros 74–88 (16–15, 14–26, 19–26, 25–21)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Horváth A., dr. Magyari, Csák.

UNI Győr: KÁMÁN B. 17, Bohuniczky, Garancz 4, Kámán K. 2. HORVÁTH Á. 12/9. Cs.: BAKON 25/6, Hágen 10/9, SÓLYOM 4. Edzők: Lógár Bence, Léránt Gábor:

Lógár Bence: – Nem érzem úgy, hogy rosszul játszottunk volna, viszont nagyon enerváltak voltunk, szenvedtünk. Apró pici elcsúszások védekezésben, eladott labdák figyelmetlenségből, lepattanók, amelyeket egyből büntetett az ellenfél. Egy pillanatra sem adtuk fel a mérkőzést, de sajnos ezúttal semmi nem sikerült. Tragédia nem történt, menni kell tovább és jövő héten javítani. A mérkőzés egyetlen nagy pozitívuma, hogy egyre többen vannak a lelátón, ami jó jel.

Nagykőrösi Sólymok–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 68–58 (21–13, 23–14, 12–17, 12–14)

Nagykőrös, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Gaál, Sentényi, Szőts.

SMAFC: Tóth D. 4, CSÁTALJAY B. 20/9, Rátvay 2, Bakk 5, Kovács B. 2. Cs.: PALOTAI 11/3, Soós 5/3, PONGRÁCZ 9/9, Bőhm. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – A hazai csapat a kulcshelyzetekben szerzett külső dobásokkal megpecsételte a sorsunkat. Amikor úgy tűnt, hogy vissza tudunk kapaszkodni a mérkőzésbe, akkor jött egy fájdalmas távoli kosár. Sajnos túl nagy előnyt adtunk ellenfelünknek az első félidőben, rengetegszer elaludtunk védekezésben, és húsz pont fölé is nőtt a különbség. Úgy tűnt, innen is van még visszaút, de a már említett extra kosarak megakadályoztak bennünket ebben. A rájátszás miatt a pontkülönbség is fontos szempont, így nagyon sajnálom azt, hogy továbbra sem kapjuk meg azt a tiszteletet, amit tavaly és idén a fiatal játékosainkkal úgy gondolom, már ki kellett volna vívnunk magunknak. Úgy látszik, még többet kell dolgoznunk azért, hogy megtiszteljenek, megbecsüljenek bennünket. Ezen leszünk a mindennapokban

Baja–UNI Győr-SZESE 75–84 (18–20, 24–18, 14–21, 19–25)

Baja, NB I/B-s női mérkőzés, Fehér csoport. V.: Czékmán, Barabás.

UNI Győr-SZESE: CHROMÉJ 25, Baffy 6/6, Sághi K. 2, MOLNÁR L. 23/3, BÁNSZEGI 17/3. Cs.: Szűts 2, Küllős 9/3, Mihály P., Pozsgai, Sándor A. Edző: dr. Barthalos István.

Dr. Barthalos István: – A meccs elején az utazás fáradalmait hevertük, ekkor meglepett bennünket az ellenfél. Utána a híres hazai zóna is összeállt, ami ellen nehéz volt játszani, pedig készültünk rá egész héten. A harmadik negyed elején találtam meg azt az összeállítást, ami védekezésben és támadásban is felnőtt a feladathoz. Onnantól igazi csapatként felül tudtunk kerekedni az ellenfélen.