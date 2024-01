Tarr KSC Szekszárd–SERCO UNI Győr 54–78 (16–12, 11–33, 11–12, 16–21)

Szekszárd, NB I-es női mérkőzés, 1200 néző. V.: Praksch, Makrai, Rózsavölgyi.

Szekszárd: Stanacev 2, Boros 11/6, Theodoreán 3, Szűcs 2, MONROE 10. Cs.: KRNJIC 6, Miklós 5, Westbeld 8, Horváth B. 7/3, Holcz. Edző: Djokic Zeljko.

SERCO UNI Győr: SLOCUM 17/12, DOMBAI 11/3, CARLETON 12/6, GYÖNGYÖSI 10/3, Goree 8/3. Cs.: ANIGWE 18, Dubei 2, Ruff-Nagy D., Bach, Hegedűs. Edző: Cziczás László.

Török Ágnes betegség miatt nem állt rendelkezésre, ott volt viszont a keretben Bach Boglárka, aki a hétközi Euroliga-meccset hagyta ki hasonló okokból.

Másfél percet kellett várni az első kosárra, azt a hazaiak szerezték triplából. Dombai két perc után volt eredményes, majd a 4. perc elején ugyanő büntetőből egyenlített (3–3). Nem esett sok kosár, a negyed közepén 5–3 volt a győriek javára. Jól védekeztek a vendégek, viszont a támadójátékuk nekik is akadozott, így is vezettek 6–3-ra. Egy 5–0-val fordított a hazai gárda, Carleton egyenlített (8–8). A negyed hajrájában ismét a zöld-fehérek kerültek előnybe, időt is kért Djokic Zeljko (8–12). Lett is eredménye, a negyedből hátralévő bő egy percet 8–0-ra megnyerte a hazai gárda, mely így tíz perc játék után 16–12-re vezetett.

Carletoné volt az első kosár a második szakaszban, majd Goree egy triplát is beemelt (18–19), amit Slocum toldott meg két újabb hármassal. Jött is az időkérés a hazaiak trénerétől (18–25). Tovább nőtt a különbség, Gyöngyösi kosár plusz büntetője után tíz pont lett az előny (18–28). Slocum is faulttal együtt volt eredményes, a büntető is jó lett, így megint nyílt az olló. A 19–2-es győri rohanást zárta le Monroe egy közelivel (15. perc: 20–31). A félidő legvégén Dombai emelt be egy triplát, a szakaszt pedig az ő duplája zárta le (27–45).

Szünet után Gyöngyösi duplájával már húsz pont volt a különbség (27–47). Négy perc után Theodoreán szerezte meg az első szekszárdi kosarat a második félidőben. A szakasz 2–2 volt ekkor. Anigwe is hosszú kosárcsendet tört meg, ezzel ugyanannyi volt a különbség, mint a nagyszünetben (31–49). Ez a játékrész nem a kosárlabda szépségeiről szólt, a zárófelvonás előtt 57–38 volt az UNI Győr javára.

Az utolsó tíz percben húsz pont fölé nőtt a távolság (38–59). Slocum triplája után gyakorlatilag végérvényesen eldőlt a találkozó. A játék képében legalábbis nem volt benne a fordulat. Boros triplája után azért Cziczás László időt kért, de még mindig nagy volt az előny (46–63). Ez állandósult is a folytatásban, igazából már csak az volt a kérdés, mekkora lesz a különbség a végére. Djokic Zeljko még kért egy időt 46–70-nél, de érdemi változást már nem hozott.

Cziczás László: – Mindkét csapat hősiesen küzdött. Emellett mi nagyon fegyelmezetten játszottunk, több jó egyéni teljesítmény is volt nálunk, de csapatknt remekeltünk elsősorban. A védekezést minimális hibával lehoztuk, amiért jár a gratuláció a lányoknak. A második negyedben olyan ritmust tudtunk diktálni, mellyel megfelelő különbséget tettünk közé, utána próbáltuk védeni az eredményt, azt gondolom, sikerrel. Szekszárdon ennyi ponttal nyerni nagy dolog. Megérdemlik a játékosok, hogy kapjanak egy kis pluszpihenőt.

Gyöngyösi Janka: – Büszke vagyok a lányokra, olyan agresszivitással játszottunk, hogy nem lehetett más a vége, mint a győzelem. Örülök, hogy ilyen jól ment a játék, próbálom ezt hozni a jövőben is.