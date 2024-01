A világranglistán 65. játékos hétfőn a 37 éves francia Gael Monfilsszal találkozott, pályafutása során először. Az ATP-rangsor 6. helyén is megfordult, jelenleg 75. rivális 12 serleggel és két Grand Slam-elődöntővel büszkélkedhet, és látványos stílusa miatt szinte mindenütt közönségkedvencként lép pályára.

A 24 esztendős magyar betegség miatt két hetet kihagyott a decemberi alapozásból, és a múlt héten Hongkongban a nyitókörben kikapott a spanyol Roberto Bautista Aguttól. Az új-zélandi csatában 3:3-nál Marozsán brékelt, és 41 perc elteltével már szettelőnyben volt. A párizsi veterán a folytatásban jobban ügyelt az adogatójátékaira, így jutottak el a rövidítésig, melyben 6-4-nél a Hajdúszoboszló SE sportolójának két meccslabdája volt, de Monfils óriási küzdelemben kiegyenlített.

Az utolsó felvonásban a németek elleni Davis Kupa-selejtezőre készülő magyar válogatott alapembere 2:2-nél elvesztette az adogatását, majd az utolsó pillanatban visszabrékelt 4:5-nél így az ellenfél nem tudta kiszerválni a meccset. Marozsán egy 11 labdamenetes gémben küzdötte el magát 6:5-ig, aztán jöhetett a mindent eldöntő tie-break. Ebben a magyar 6-3-nál további három meccslabdához jutott, melyekből a másodikat már kihasználta, és remek győzelemmel továbbjutott. A találkozó 2 óra 38 percig tartott.

"A mérkőzés előtti két napon kezdtem úgy érezni először idén, hogy kicsit jobban mennek az edzések és értékelhető munkát tudok végezni" - kezdte összegzését menedzsmentjének tájékoztatása szerint Marozsán. "Vannak még hiányosságok, és még mindig nem vagyok teljesen egészséges, de úgy néz ki, tényleg jó úton járunk. Jó sorsolást is kaptam, mert ugyan sosem könnyű korábbi top tízes ellen pályára lépni, Monfils idősebb teniszező, és nem játszott igazán sokat az elmúlt évben, így talán elment a meccsrutinja, ez pedig a jelenlegi helyzetemben jól jött. Ráadásul így a centerpályán lehettem, az ellenfelem pedig kifejezetten vicces játékos, számítottam rá, hogy valamennyire show-t csinál majd a meccsből. Azt kaptam, amit vártam, bele lehetett vinni a labdamenetekbe is."

Idei első győzelme után a magyar játékos kiemelte, örül annak is, hogy nem törte meg mentálisan a két elveszített meccslabda. A 16 között még keményebb ellenfél vár rá az amerikai Ben Shelton személyében, aki 16. a világranglistán, és tavaly elődöntős volt a US Openen.

"Kifejezetten jó viszonyt ápolunk, tavaly a Cagliariban rendezett salakos challenger-tornán szoros meccset játszottunk, és egy hajszállal ő bizonyult jobbnak. De ezt a mérkőzést nem lehet most alapul venni, főleg mivel neki a kemény pálya jobban is fekszik, mint a salak. Arra azért jó volt, hogy most nagyjából tudjuk, mit várhatunk a másiktól. Itt most ő az első kiemelt, és azt remélem, hogy jó meccset tudok vele játszani. Nagy adogatásai vannak, attól tartok is kissé, de abban azért bízom, hogy most már az erőnlétem elég jó lesz, és bírni fogom a terhelést" - tette hozzá Marozsán.