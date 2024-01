Esztergomi Vitézek–Motherson Mosonmagyaróvár 24–32 (11–15)

Esztergom, Suzuki Aréna, női Magyar Kupa-negyeddöntő, 500 néző. V.: Kiu G., Kiu T.

Esztergom: HERCZEG – Horváth A. 2, Valovics 1, Szucsánszki 3, MAJOROS 3, TAKÁCS E. 9/2, Hajtai 3. Cs.: Berkesi (kapus), Csiki 1/1, Farkas K., Tomasek, Százvai, Pap 2, Albert. Edző: Elek Gábor.

MKC: Szemerey – UDVARDI 3, ALBEK 5, Tóth G. 1, Pásztor 2, Tóth E. 1, STRANIGG 4/2. Cs.: Hadfi (kapus), Lancz 2, Varga E., Bardi 1, Faragó 1, IVANCOK 5, Tóth N. 1, SCHATZL 6. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2. Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

A meccs érdekessége volt, hogy a két csapat közötti kommunikációs problémák miatt mindkét fél sötét mezben lépett pályára, ezért a vendégek sárga megkülönböztető trikóban játszottak. A már két élvonalbeli együttest is búcsúztató NB I/B-s Esztergom az első félidő első feléig jól tartotta magát, de 7–7 után elléptek a vendégek, már öt góllal is vezettek (10–15). A második játékrészben még növelni is tudta előnyét az MKC, mely története során először bejutott a négyes döntőbe, ahol már ott van az Audi-ETO is. A sorozat végjátékát március 9-én és 10-én rendezik.

Nyilatkozatok