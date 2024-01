A Honvédnál 61 NB I-es mérkőzésén 28 találatot elérő és kilenc gólpasszt adó csatárral az NSO készített interjút a győri együttes dunaszerdahelyi edzőtáborában.

„Miután szabadon igazolhatóvá váltam, kaptam ajánlatot Szerbiából, Bulgáriából, Azerbajdzsánból és Törökországból, sőt, a magyar első osztályból is. Győrben rendkívül meggyőző volt az elképzelés, amelyet felvázoltak. Ugyanezt éreztem 2019 januárjában a Topolyánál, amely akkor még a másodosztályban küzdött a feljutásért, s az a döntés megváltoztatta az életemet. Tavasszal feljutást ünnepelhettünk, a következő idényben gólkirály lettem az élvonalban, és ami a legfontosabb, hosszú távon biztosítottam a családom jólétét. Nézze csak meg, hol tart most a Topolya! Az Európa-ligában szerepelt, és Szerbia egyik legjobb csapata lett. Szeretem, amikor egy klub ambiciózus és jelentős eredményeket akar elérni, ugyanezt érzem most az ETO-nál” – fogalmazott a játékos, aki kitért arra is, miért akadt néhány kellemetlen hónapja volt csapatánál, a kínai Csangcsun Jatajnál.

„Egy idő után kiderült, hogy a klub pénzügyi problémákkal küzd, hónapokon keresztül nem kaptam meg a szerződésem szerint járó fizetést és a bónuszokat. Azóta is a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség döntésére várok, ha minden igaz, nyáron rendeződik az ügy.”

Lukic ezután beszélt a céljairól, valamint a győriek spanyol vezetőedzőjéről, Antonio Munozról is, aki szerinte sok szempontból hasonlít korábbi mesterére, a Debreceni VSC-t irányító kiváló szakemberre, Szrdjan Blagojevicsre.

„Az egyik legfontosabb oka a Győrbe szerződésemnek Antonio Munoz személye volt. Beszélgettem vele, megismertem az elképzeléseit, ez sokat segített, mert meggyőzött a támadófutballról alkotott felfogásával. Én is hasonlóan látom a játékot, korábban Blagojevics irányításával gólerős idényeim voltak a Bezsanijánál és az Indjijánál. Mindkét klubban hasonló felfogást vártak el tőlünk. Egyéni célokat nem nagyon szeretek megfogalmazni, csak azt tudom mondani, hogy segíteni akarok a klubnak elérni a célt: feljutni az élvonalba. Azt is tudom, hogy nem csupán azért szeretnénk a legjobbak között szerepelni, mert jó ott lenni, hanem Magyarország topklubjai közé akarunk tartozni az első pillanattól kezdve.”