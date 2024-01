Bár a pécsi gárda legutóbbi négy bajnoki mérkőzését elveszítette, a soproniak viszont zsinórban hat összecsapás után is győztesen hagyhatták el a pályát, Gasper Potocnik vezetőedző nagyon nehéz és kemény mérkőzésre számít: "Mint minden ellenfelünket, a pécsi csapatot is nagyon tiszteljük, és van is miért. A Pécs veszélyes csapat, főleg saját pályáján. Borzasztó keményen, agresszíven védekeznek, a faulthatáron vagy néha még azon is túl. Gyakran támadnak le egész pályán, harcosan mennek a lepattanókért, mindezt feltétlenül kontrollálni kellene ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Erre próbált felkészülni, de messze nem a legideálisabb körülmények között. Fiataljaink hét közben a korosztályos válogatottak összetartásán voltak, mások pedig sérülésekkel bajlódnak, így nem is nagyon tudtunk öt az öt ellen gyakorolni, ráadásul az edzéseken gyakran előfordult, hogy a játékosok más posztokon gyakoroltak, mint ahol a mérkőzéseken szerepelnek. De ilyen a sport, ezzel együtt kell tudni élni, minden csapatnál vannak, lehetnek ilyen jellegű problémák, így kell a lehető legtöbbet kihozni a találkozóból. Bízom benne, végül mindenki hadra fogható lesz, de hogy ilyen zaklatott hét után mire megyünk az újonc otthonában, az majd kiderül. Remélem, sikerül folytatni a jó sorozatot."