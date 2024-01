E.ON ELTE BEAC–SERCO UNI Győr 54–87 (15–30, 11–23, 16–18, 12–16)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Török, Nyilas, Nepp.

E.ON ELTE BEAC: ANGYAL B. 17/3, Katona 2, Zsámár 5/3, Juhász A. 5, TÓTH F. 10. Cs.: Ozola 8, Milkovics 2, Orosz 3/3, Szauter 2. Edző: Kovácsné Mészáros Andrea.

SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy D. 7, Dubei 11/3, CARLETON 12/6, GYÖNGYÖSI 6/6, Goree 2. Cs.: DOMBAI 16, Bach 6, Anigwe 4, TÖRÖK Á. 10, Molnár L. 7/3, Hegedűs 6. Edző: Cziczás László.

Destiny Slocum hiányzott a győri keretből – óvatosságból hagyta ki ezt a mérkőzést.

A zöld-fehér csapat és Bridget Carleton is ott folytatta, ahol szerdán, a Polkowice ellen abbahagyta. A kanadai játékos vezérletével 9–2-vel nyitottak a vendégek, Carleton egymaga hét pontot szerzett ebből. Dombai, majd Dubei találata után 13–4-es vezetésnél időt kért a hazaiak edzője. Ez sem nagyon törte meg a vendégek lendületét, a 7. percben 20–9 volt a javukra. A negyed legvégét is megnyomta az UNI Győr, így tíz perc játék után 30–15-re vezetett.

A második szakaszban is ellenállhatatlanul kezdtek Dombaiék, az első öt percet 15–1-es rohanással hozták le, így a különbség majdnem 30 pontra nőtt (16–45). Török sikeres közelijével meglett a 30 pont fölötti előny is (49–18). A győri csapatkapitány találatával már minden vendégjátékos neve mögött szerepelt pont. A félidő hajrája kicsit a hazaiknak sikerült jobban, de csak pár pontot tudtak faragni a hátrányukból (26–53).

A játék képe a második félidőben sem nagyon változott. A harmadik negyedben is a győriek akarata érvényesült, miközben Cziczás László vezetőedző igyekezett jól elosztani a terheket, hogy megtalálja az egyensúlyt a játék és a pihenés között. Talán ennek is volt köszönhető, hogy ezt a szakaszt majdnem döntetlenre hozta a BEAC, a zárófelvonás előtt 71–42 volt az állás.

Az utolsó tíz percet a házigazdák 4–0-val kezdték, Török két büntetőjével a 32. percben szerezte meg első pontjait a SERCO UNI Győr. Továbbra is kiegyenlített volt a játék, de a közel 30 pontos vendégvezetés nem forgott veszélyben. A végén azért ezt a negyedet is megnyerte a győri együttes, ahogyan a mérkőzést is magabiztos, 33 pontos különbséggel.

Cziczás László: – Ellenfelünk több sebből vérzik, de hősiesen küzdött, amiért jár nekik az elismerés. Nekünk volt egy-két jó percünk, amivel elégedett lehetek, de voltak hibák is, ezeket szeretnénk javítani, hogy a legfontosabb időszakban, márciusban a legjobb formánkban legyünk.

Dombai Réka: – Annak örülök, hogy a meccs elejétől domináltunk, és tudtuk a kulcsjátékosokat pihetetni. Lepattanózásban úgy érzem, fejlődtünk, és remélem, ennél még jobbak is tudunk lenni a folytatásban.