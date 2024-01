A Targu Jiu hazai legyőzése (33–27) után a Motherson Mosonmagyaróvár nagyszerű győzelmet aratott Norvégiában is – 32–28-as siker a Sola ellen –, így két forduló után két győzelemmel áll az Európa Liga csoportkörében. Gyurka János együttesére vasárnap a szintén hibátlan Malaga vár.

„A megszokott ritmusban készülünk a Malaga ellen – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Taktikailag értett, egyéni képességekben magas szintet képviselő csapat ellen lépünk pályára. Gyors játék jellemzi őket, jók a páros kapcsolatok, így a játékosok jó döntéseket hoznak, ezáltal gólokat szereznek. A spanyol kézilabda teljesen más stílust képvisel, megjeleníti a tipikus déli elemeket. Erre jól fel kell készülnünk.”

A Mosonmagyaróvárt kellemes, tavaszias időjárás fogadja majd Spanyolországban, ahol egy esetleges óvári siker sokat érne a csoportelsőség szempontjából.

„Nagyon vártam, hogy játszhassak a Sola ellen, így már annak is örültem, hogy leülhettem a kispadra – fogalmazott Lancz Barbora, az MKC jobbátlövője. – Nagy erőt ad a folytatásra, hogy Norvégiában sikerült jól teljesíteni. Most Spanyolországba utazunk, és bár egy távoli túra mindig nehéz, egy profi játékosnak ezt meg kell oldania. Mindenkinek megvan a saját módszere a ráhangolódásra, amelyet ilyen mérkőzés előtt csinál, így nem lehet gond.”

Lancz öt góllal és remek teljesítménnyel vette ki a részét a Sola elleni sikerből.

„Minden mérkőzésre komolyan fel kell készülni, a nemzetközi mérkőzések előtt még többet videózunk, elemezzük az ellenfél játékát. Együtt és egyénileg is felkészülünk a találkozóra, mindent megteszünk a siker érdekében. Most is fontos lesz a csapatmunka, a küzdés és a szív, ez lesz a kulcs a Malaga ellen. Bízom benne, jó mérkőzést játszunk és hazahozzuk a két pontot” – tette hozzá Lancz Barbora.