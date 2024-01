Ami az együttes felkészülési találkozóit illeti, a Lajta-partiak a téli szünetben négy mérkőzésen léptek pályára. Kezdésként magabiztosan győzték le (4–0) az Érsekújvárt, aztán döntetlent (0–0) játszottak a harmad­osztályú ETO Akadémiá­val, majd egygólos vereséget szenvedtek a Nagykanizsától (1–2) és a Budafoktól (1–2) is.

A másodosztályban sereghajtó gárda nehéz szezon előtt áll, igaz, a csapatot irányító újdonsült vezetőedző, Nagy Ádám szerint nem lehetetlen ledolgozni a hétpontos hátrányt. A fiatal szakember szerint egyértelműen pozitív felkészülésen van csaknem túl az együttes.

„Elégedett vagyok a találkozókon látottakkal, az eredményesség számomra másodlagos volt, ám ami leszűrhető és mindenképp pozitívum az edzőmérkőzések, valamint a közös négy hét után, hogy egy javarészt hitehagyott együttesből egy új felfogásban pályára lépő, bizakodó és előremutató csapat formálódott Mosonmagyaróváron – emelte ki a tréner, akinek ugyanakkor azért akad még hiányérzete. – A legutóbbi, Budafok elleni mérkőzés megerősített abban, hogy bizony még igazolnunk kell, így az átigazolási időszak végéig szeretnénk erősíteni a kereten. Úgy gondolom, további változásokra lesz szükség.”

A négy távozó – Takács Tamás, Korbély Kristóf, Szalka Dominik és Heinrich Márk – mellett egyelőre egyetlen új labdarúgó érkezett a Lajta-partiakhoz Radics Márton személyében. A 22 éves középpályás Szegedről igazolt Mosonmagyaróvárra. Sokaknak ismerős lehet a vármegyében, hiszen Ménfőcsanakon ismerkedett meg a labdarúgással, később az ETO és a Puskás Akadémia színeiben nevelkedett. Megfordult Gyirmóton és Diósgyőrben is. Bár még mindig fiatal, élvonalbeli rutinnal is rendelkezik, Negyvenöt alkalommal lépett pályára az NB I-ben.

„A héten további edzésekkel készülünk a rajtra. Intenzív napok várnak a csapatra, de nyilván már a gyorsaság fejlesztésén lesz elsősorban a hangsúly a gyakorlásokon. Összességében jól sikerült a közös munka, de érdemben majd az első öt-hat forduló adhat választ arra, hogy marad-e esélyünk az osztályban maradni. Én bízom a bennmaradásban, jól érzem magam a klubnál, pozitív vagyok, s remélem, mindez hatással lesz a csapat teljesítményére is” – tette hozzá Nagy Ádám.