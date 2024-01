„Ez lesz kereken a huszadik, ezen a néven tartott torna, melyen idén már tizenhetedszer emlékezhetnek a résztvevők a Gyirmót egykori főtámogatójára, Horváth Ferencre – árulta el Tóth András, az esemény egyik szervezője, a Gyirmót korábbi nagyszerű játékosa. – Ezúttal is nemzetközi lesz az esemény, a szlovákiai Fél település jelenleg harmadosztályú csapata is eljön a tornára. Lesznek újoncok, mint például a megyei első osztályú bajnokságban menetelő Mezőörs, vagy a Bőny, de meghívtunk egy Fejér vármegyei gárdát, a megyei II. osztályú Fehérvárcsurgót is. Üde színfoltja lesz a tornának a három gálamérkőzés, melyeken az ETO, a Gyirmót és a győri DAC öregfiúkcsapatai csapnak majd össze. Érdekesség, hogy több olyan labdarúgó is pályára lép, aki korábban mindhárom csapatban szerepelt, így bármelyikben játszhatna. Érdemes lesz tehát mindkét nap kilátogatni a Magvassyba” – tette hozzá Tóth András.

Mind a négy csoportban négy csapat szerepel, amelyek a megszokott módon körmérkőzéses formában játszanak egymással. A torna január 20-án, szombaton 9 órakor a DAC–Bőny mérkőzéssel kezdődik, másnap délelőtt az alsóház rájátszását rendezik, 13.30 órától pedig a felsőházba jutott csapatok mérkőznek egymással. A finálé a tervek szerint vasárnap 18.45 órakor kezdődik. A gálameccsek 15.45, 16.50 és 18 órakor kezdődnek.

A csoportbeosztás.

A csoport: ETO Akadémia (NB III), Mezőörs (m. I. o.), DAC Nádorváros (m. I. o.), Bőny (m. II. o.).

B csoport: Gyirmót FC Győr II (NB III), Koroncó (m. I. o.), Abda (m. I. o.), Bágyogszovát (m. III. o.).

C csoport: Pénzügyőr (NB III), Lipót Pékség (m. I. o.), Győrújbarát (m. III. o.), Győrszentiván (m. II. o.).

D csoport: SK Tomásov (szlovák III. o.), Csorna (NB III), Ménfőcsanak (m. I. o.), Fehérvárcsurgó (m. II. o.).