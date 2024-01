Nagy Antal, a rábatamási egyesületi elnöke, aki ma is aktívan játszik – igaz, csak az öregfiúk csapatában –, munkája mellett ott van minden mérkőzésen, s ha teheti, még az edzéseken is.

– A bajnokság megkezdése előtt az első hat hely valamelyikének megszerzését tűztük ki célunknak – kezdte értékelését a sportvezető. – Mivel az idei versenykiírás értelmében a lejátszott huszonkét forduló után még rájátszás is lesz, ezért mi mindenképp a felsőházban szeretnénk szerepelni.

Kérdés, hogy ehhez milyen változásokat kellett, kell végrehajtani.

– Voltak változások a keretben, mivel a nyári átigazolási időszakban távozott csapatunktól Barta Dániel, Véghelyi Richárd, Pap Gergő és Szarka Renátó is. Ami pedig a másik oldalt, az érkezőket illeti, itt a fő célunk az volt, hogy ne csak létszámbővítés miatt igazoljunk, hanem az új játékosok ténylegesen is erősítést jelentsenek a következő szezonra. Ennek szellemében érkezett csapatunkhoz Pászli Patrik, aki a védelemben jelent nagy erősítést, és érkezett egy igazi góllövő csatár is Nagy Péter személyében, aki tizenhat góljával vezeti a házi góllövőlistát és versenyben van a gólkirályi címért is. A kapus posztot pedig az őszi szezonra Szarka Tiborral, az öregfiúk kapusával oldottuk meg. Mindemellett a legfőbb célunk egy mentálisan erős, összetartó csapat kialakítása volt, amely mind az öltözőben, mind pedig kint a pályán egységet tud alkotni. Úgy gondoljuk, hogy sikerült megfelelő arányban vegyíteni a fiatalos energiát az idősebb, de annál rutinosabb játékosokkal és egy igazi, egységes csapatot összeállítani. Kiemelni konkrétan külön egyénenként nem szeretnénk senkit, hiszen az, hogy most az őszi fordulók után az első helyen állunk, az az összes játékos érdeme, akik a keretet alkotják, legyen szó kezdő vagy akár cserejátékosokról, szóval az egész csapat kiemelkedőt nyújtott.

Ilyen eredmények után, valamint a rájátszási kötelezettségeket is figyelembe véve eredményes tavaszt várnak el a csapattól.

– Ami a tavaszi céljainkat illeti, természetesen szeretnénk továbbra is a lehető legjobb formánkat hozni, de mivel még nagyon sok forduló van hátra, a helyezés helyett inkább azzal foglalkozunk, ahogy egész ősszel is, hogy megnyerjük a lehető legtöbb mérkőzést, és minél több ponttal tudjuk majd folytatni a rájátszást. A keretben nagy változás nem várható, de ami biztos, hogy visszatér csapatunkhoz Csizmadia Félix Ausztriából, akire kapus poszton fogunk számítani. Természetesen vannak kiszemelt fiatal játékosok, de ők még a jövő kérdései. Fontos még kiemelni, hogy jelenleg hat-hét helyi játékosunk van, mellettük több helyi kötődésű labdarúgó is tagja a keretünknek. Amire még büszkék vagyunk, hogy jelenleg négy kilenc és tizenkilenc év közötti utánpótláscsapatunk is működik. E téren fő célunk, hogy évről évre minél több gyerek tudjon majd előrelépni, és a továbbiakban is szeretnénk minél több helyi fiatalt a csapatba beépíteni.