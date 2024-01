Nagy öröm számunkra, hogy ezen az estén közel kétezer négyszázan korcsolyáztak a győri jégpályákon, ez is mutatja, hogy Győrben nagyon népszerű téli közösségi sport a korcsolyázás. Szeretnénk, ha Győr nem csak sportváros, de sportoló város is legyen, és nem csak ezen az estén, hanem amikor csak lehet, így télen is rendszeresen sportoljanak a győriek. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, nem utolsó sorban pedig, köszönjük a támogatóinknak, együttműködő partnereinknek is, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.