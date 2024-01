A balatongyöröki strandon kezdődött, a SMAFC-Líceum röplabdacsapatában teljesedett ki a három Hámori lány, Borka, Panka és Hanna ismerkedése a csapatsporttal. Korábban mindhárman szertornásztak, de ebben a tanévben a tanulás mellett már "csak" a röplabdára koncentrálnak. Az idézőjel itt fontos, ugyanis mindhárman nagyon jó tanulók, és a sportban is rendkívül eredményesek.

– A családunkban fontos a sport, édesapánk teniszedző, de amatőr szinten kosarazik is, anyukánk versenyszerűen pingpongozott – kezdi történetüket Hámori Borka (10. B).

A nála csak két évvel fiatalabb Pankával (8. A) kezdtek el röplabdázni a torna mellett, miután nyaranta a balatoni strandröplabda-pályán kiderült, mennyire élvezetes számukra ez a játék. Persze hamarosan, húguk, Hanna (6. A) is csatlakozott. Eleinte csak heti egy alkalommal jártak edzésre, de három év után szerették volna komolyabb szintre emelni tudásukat. Éppen akkor alakult a Soproni Egyetem, a SMAFC és a Berzsenyi-gimnázium összefogásában a líceumi csapat, és a Hámori lányok azonnal jelentkeztek is. Nagy László, Kövesdi Tímea és Bausz Rita edzők kezei alatt azután gyorsan kiderült tehetségük.

Borka az U17-es csapatot erősíti, de feljátszott már az U20-ba is. Azt mondja, ruganyosság, gyors reflexek, lendület és állóképesség kell elsősorban a röplabdához. Utóbbi főleg azokon a mérkőzéseken számít, amikor két hasonló erősségű csapat áll a háló két oldalán, ilyenkor nem ritka, hogy másfél-két órán át is eltart a küzdelem.

– Szeretek csapatban játszani, ez egészen új élmény a torna után és fontossá is vált számomra. Nemcsak sporttársak vagyunk, hanem barátnők is – árulja el Hámori Borka, aki a jövőjével kapcsolatban éretten és komolyan válaszol:

Azt majd a lehetőségek határozzák meg.

Hámori Panka az U15-ös csapat alaptagja, de rendszeresen feljátszik az U17-be is. Tehetségét mutatja, hogy a korosztályos válogatottba is meghívták, részt vett a nyári táborukon is, sőt, lehetősége lett volna egy fővárosi klubban folytatni a röplabdát.

– Ekkora váltást még nem akartam meglépni. Nagyon szeretem a csapatomat, rengeteg sikerélményt ad a röplabda, rendkívül élvezem a játékot; az edzéseket és a mérkőzéseket is. De nekem most a tanulás is fontos – mondja a kitűnő féléves bizonyítvánnyal mindezt alá is támasztó tehetséges lány.

Panna, Hanna és Borka az iskolában is jól teljesít.

Húguk, az örökké mosolygó Hanna, alias Nusi, az U13-as csapat tagja, de fiatal kora ellenére a tizenöt évesek között is nagyon jól teljesít. Nővérei szerint hármuk közül ő a legbátrabb, aki bármikor átveszi az irányítást is.

– Ha engem hívnának a válogatottba, én is szívesen mennék – jegyzi meg Nusi.

A három Hámori lány közül kettő-kettő együtt is pályára lép, de mindnyájukra igaz, hogy drukkolnak egymásnak, a kérdésre pedig, hogy van-e köztük az eredményességet tekintve versengés, egyszerre vágják rá: az nincs.