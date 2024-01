A Somogyi Elektronic-GYAC szuperpligás csapatát hét éve erősítő Valkusz Máté életében most először jutott a tenisz csúcsát jelentő Grand Slam-versenyen a főtáblára.

Három selejtezős győzelem után a GYAC teniszezője nem bírt a páros wimbledoni bajnokkal az Australian Openen.

Valkusz Máté így is kopogtat a top 200 ajtaján a világraglistán.

Győri menedzsere, Somogyi Zsolt bizakodó Máté ausztrál eredményei után, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy az egyik legjobb magyar férfi teniszező egészséges maradjon a teljes idei szezonban.

Három remek győzelem

A korábbi junior világelső magyar játékos tehetségét régóta ismerik a mezőnyben; Máté eddig súlyos sérülések és betegségek miatt nem jutott a közvetlen világelitbe. Most három kiváló teniszező viszonylag sima legyőzésével lépett túl a kvalifikáción, a harmadik körben 6:1, 6:4-re azt az olasz Andrea Vavassorit verte meg, aki korábban nyert már a kétszeres wimbledoni egyéni bajnok, Andy Murray ellen is.

Elolvadt az előny a kánikulai melegben

Az Ausztrál Open első fordulójában másik wimbledoni bajnok, a tenisz szentélyében 2022-ben párosban diadalmaskodó, Max Purcell várt Valkusz Mátéra. A szervezők Melbourne negyedik legnagyobb teniszarenájába osztottak a győri kötődésű teniszezőt és hazai ellenfelét; a mindig sportszerű ausztrál nézők és a tucatnyi lelkes magyar szurkolók óriási hangulatot teremtettek az összecsapáson.

A mérkőzés első felében Máté akarata érvényesült – játszma és brékelőnyben is játszott –, majd a kánikulában lassan, de biztosan kijött Purcell tapasztalata a Grand Slameken.

Máté kicsit csalódott is

„Fáj a vereség, mert úgy érzem, hogy ez a meccs nyerhető volt” – kezdte a magyar szövetség Facebook-oldalán a 25 éves játékos, a világranglista 214. helyezettje. „Úgy érzem, nem tudtam olyan felszabadultan teniszezni, ahogy azt elképzeltem. Végig remegő kézzel játszottam, ami nem jellemző rám. Rengeteg hibát ütöttem annak ellenére, hogy előnyben voltam. Fizikailag elfáradtam, a lábam nem vitt, a negyedik szett végére már kis görcs is jelentkezett” – értékelt a GYAC sportolója, aki életében először játszott egyénit ilyen nagy stadionban.

„Óriási élmény volt az ausztrál ellen játszani, rengeteg néző jött ki, köztük magyarok is, köszönöm nekik a szurkolást. Csalódott vagyok kicsit, de nagy önbizalmat ad a jövőre nézve, hogy van keresnivalóm. Megszorongatni a 45.-et a világon azért nem kispályás dolog” – fogalmazott Valkusz.

Melbourne, 2024. január 16. Valkusz Máté az ausztrál Max Purcell ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2024. január 16-án. MTI/EPA-AAP/Joel Carrett

Remek küzdőszellemmel

Máté győri menedzsere, Somogyi Zsolt is pozitívan értékelte az Ausztráliában elért eredményeket. „Bár Purcell ellen a döntő momentumokat az ausztrál a maga javára fordította, Máté küzdőszelleme remek volt, hét meccslabdát hárított és a végsőkig harcolt. Régóta kopogtat a top 200 kapuján a világranglistán, most már nagyon közel jár ehhez a mérföldkőhöz. Fő célünk, hogy egészséges maradjon a teljes szezonban, s akkor a top 100 környékét is reálisnak érzem az esetében” – mondta Somogyi Zsolt.

Fábira Cerundolo vár

A világ száz legjobb teniszezőjének kapuját a győri szuperligás csapat másik éljátékosa, Marozsán Fábián már tavaly áttörte, s az Ausztrál Open első fordulóját is sikerel vette. „Technikás, kiemelt argentin teniszező, Francisco Cerundolo vár Fábira a második fordulóra. Nem lesz könnyű a továbbjutás, rendkívül kiélezett csatára számítok ezen a mérkőzésen” – tette hozzá Marozsán Fábián és Valkusz Máté győri csapatmenedzsere.