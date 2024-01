Az első két hétben Gasztonyi Péter László, Romsics Lili, Bencsics Hella, Szigeti Roland, Szabó Bence, Glázer Márió, Boros Áron, Shah Amír és Alföldi Zoltán vezetőedző dolgozik a kiváló körülmények között. Rajtuk kívül az MTK, a Szolnok, a Danubius és a Vác sportolói is részt vesznek a felkészülésben. Köycegizben készül továbbá a házigazda török, a litván, a moldáv, a szlovén és az üzbég válogatott is.

Papp Oszkár szakosztályvezető így indokolta, miért döntöttek úgy évekkel ezelőtt, hogy ilyenkor melegebb égövre utaznak az evezősök.

„Nem mondok meglepőt azzal, hogy a vízen evezés mennyire fontos, ehhez viszont kell a jó idő. Ezért kerestünk pár évvel ezelőtt egy olyan helyet, ahol ez adott, emellett megfizethető is. Törökországban találtuk meg az ideális helyszínt. Nagy örömünkre idén a magyar szövetség is engedélyezte, hogy több szakosztály edzőtáborozzon itt, ezáltal a költségek is megoszlanak” – kezdte a szakosztályvezető, aki rendszeresen magára vállalja, hogy a hajókat eljuttatja a 2200 kilométerre lévő városba.

„Szerencsére nem egyedül teszem meg ezt a távot, egykori evezőstársam, Lacsik Péter, akivel 1990-ben magyar bajnokok lettünk, mindig elkísér. Ő ráadásul ezt szabadsága rovására teszi. Idén negyvenhét óráig tartott az út, pihenőkkel, vámokkal. Előfordult, hogy már a török határon tizenkét órát kellett várakozni, mire az összes hajót ellenőrizték. Hogy miért mi megyünk, még anno a katonaságnál mindketten megszereztük a nehéz pótkocsis jogosítványt, és mi vagyunk, akik el is vállalják ezt a nem éppen pihentető utat” – fogalmazott Papp Oszkár, aki elmondta: már barátokat is szerzett a városban.

Lacsik Péter (balra) és Papp Oszkár 2200 km-t vezetve szállítja le az evezősök hajóját a törökországi edzőtáborba.

„Több helyen már névről ismernek. Van egy kedves család, amelyikhez mindig elmegyünk. Narancsligetük van, abból élnek, hogy narancslevet facsarnak, azt árulják. Ajándékot is vittünk már, egy GYAC-os evezőslapát került ki az üzletük falára. A családfő Saim Inci legtöbbször már messziről üdvözöl bennünket” – mesélte a sportvezető, aki a Győri Atlétikai Club tavalyi évzáróján tiszteletbeli elnöki címet vehetett át Borkai Zsolttól, az egyesület elnökétől.

„Nagy megtiszteltetés ez, mert ez nem elnöki adomány, ezt fel kell terjeszteni a küldöttgyűlés elé. Az, hogy ezt megszavazták, alighanem annak a három évnek az elismerése, amit elnökként töltöttem. Nehéz időszak volt, koronavírus-járvánnyal, energiaválsággal, de nagy büszkeség, hogy amit annak idején megálmodtam, hogy legyen győri nevelésű olimpikonunk, az jó eséllyel összejön, hiszen Mészáros Krisztofer már rendelkezik kvótával, ráadásul rajta kívül is lesz még olimpikon, illetve paralimpikon. Azt is komoly eredménynek tartom, hogy a GYAC tavaly az ország legjobb tíz egyesülete között végzett az eredményeket tekintve, továbbá az államilag kiemelt egyesületek között a hármas kategóriából az egyesbe, azaz a legmagasabba került, ami komoly pénzügyi támogatást jelent” – mondta végezetül Papp Oszkár, aki a GYAC évzáróján egy nemzeti színű evezőslapátot adott át Borkai Zsoltnak abból az apropóból, hogy Borkai 35 évvel ezelőtt nyert olimpiai aranyérmet Szöulban.