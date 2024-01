„Mindennap vezettem mérkőzést az Eb-n, az egyik elődöntőt is megkaptam – folytatta a győri játékvezető. – Ennek egyik oldalról nagyon nem örültem, mert ez azt is jelentette, hogy a magyar válogatott nem jutott be a négy közé. Nem bántam volna, ha ők vannak ott, én meg nem, de talán majd a világbajnokságon.”