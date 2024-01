A Sopron női kosárlabdacsapata 1993-ban SVSE-GYSEV néven nyerte első bajnoki aranyát, annak a csapatnak Magyar András volt az edzője.

Győrben azzal írta be magát a történelemkönyvbe, hogy mikor Sopronból a Postás áttette székhelyét a megyeszékhelyre, ő vezette az első győri csapatot.

Eredményesen vezette a Soproni Tigrisek kerekesszékes csapatát is – több ízben is bajnoki címig, valamint Magyar Kupa-győzelemig. Emellett a kerekesszékes szakág szövetségi kapitánya is volt.

Egy korábbi interjúban így emlékezett vissza az első soproni aranyéremre: "Egy évvel korábban érkeztem Sopronba, a feladat a kieső helyen lévő csapat benntartása volt. Ezután kezdtünk kialakítani egy ütőképesebb együttest. Nemcsak a játékosállományt kellett összeállítani, hanem olyan stratégiát is ki kellett dolgozni, amellyel sikeres lehet a csapat. Leigazoltuk a kor magyar sztárjátékosát, Balogh ­Bubut, és amerikai légiósunk, Darene Thomas is nagy segítségünkre volt gyorsaságával, robbanékonyságával.

Igazán magas, klasszikus centerünk nem volt, viszont a legjobb bedobósorral rendelkeztünk, ők szerezték a pontjaink többségét. Futós csapatot kellett összeállítani, agresszív védekezés alapozta meg a csapatjátékot, Bubu pedig a kiélezett helyzetekben is kiválóan dobott. Szezon közben már lehetett érezni, hogy nagyon összeállt a csapat. Nem mi voltunk a favoritok, de eljutottunk a bajnoki döntőig, és óriási küzdelemben sikerült megnyerni az első bajnoki aranyat az MTK ellen. Ez óriási dolog volt akkoriban, olyan fundamentumot képezett a soproni női kosárlabdában, amelyre lehetett építeni – és nagy örömömre építettek is rá – további komoly sikercsapatokat."

Ars poeticája ez volt: "Sosem voltam elégedett azzal, ha elértünk egy-egy sikert. Ezután mindig újabb és újabb, magasabb célt tűztem magunk elé, amiért meg kellett harcolni. Így tudtam legjobban motiválni a csapataimat."