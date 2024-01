Sola HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvár 28–32 (13–16)

Stavanger, Idrettshall, Európa Liga, D csoport, 2. forduló, 1150 néző. V.: Cipov, Klus (szlovákok)

Sola: GRANLUND – Magnussen 2, NOVAK 5, Barka, WOLFF 5, HOLTA 6/1, Herrem 4. Csere: Bergsvik (kapus), Tveiten 4/4, Haugseng 1, Eklo, Knutsen. Edző: Steffen Stromo Stegavik.

MKC: SZEMEREY – UDVARDI 5, Albek, Tóth G. 1, PÁSZTOR 7, TÓTH E. 7/5, Stranigg 1. Csere: Hadfi (kapus), IVANCOK 3, Faragó, Tóth N. 1, Schatzl N. 1, Bardi 1, LANCZ 5. Edző: Gyurka János

Hétméteresek: 5/5, ill., 5/5. Kiállítások: 2 perc, ill., 8 perc.

A Motherson Mosonmagyaróvár – mely egy hete a román Targu Jiut hazai környezetben 33–27-re legyőzte – az Európa Liga csoportkörének második fordulójában a norvég Sola vendége volt. Gyurka János kerete Lancz Barborával erősödött, aki felépült sérüléséből.

Jó védekezéssel kezdett az MKC, de támadásban becsúszott néhány hiba, így a 15. percben 6–6 volt az állás. Kristina Novak négy gólt szerzett hazai oldalon, de ezt követően egy 4–0-ás szériával 10–6-ra ellépett a Mosonmagyaróvár. Pásztor Noémi remekelt, 20 perc alatt öt gólt szerzett, hétméterest harcolt ki, de Szemerey Zsófi is fontos védéseket mutatott be. Lancz Barbora három gólt szerezve, kiválóan szállt be a mérkőzésbe, és Gyurka János együttese kontrollálta a játékot. Öt volt a legnagyobb óvári előny, de a szünetre ebből kettőt lefaragott a Sola.

A folytatás 16–13-as MKC vezetésről jött, sokáig őrizte magabiztos, 4–6 gólos előnyét a Mosonmagyaróvár. A hajrában egy kisebb rövidzárlat miatt kettőre csökkentette a hátrányát a Sola, de Szemerey védései megnyugtatták a vendégeket. Gyurka János együttese végül teljesen megérdemelten, 32–28-ra győzött Norvégiába, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A két forduló után két győzelemmel a csoport élén álló Motherson Mosonmagyaróvár január 21-án a spanyol Costa del Sol Malaga otthonában folytatja az EL csoportkörét.

Gyurka János: – Az volt az elsődleges cél, hogy irányítsuk a játékot. A norvégok is képesek a gyors átmenetekre és a gyors lerohanásokra, elég csak az egyik klasszisukat, Camilla Herremet említeni. Nem kezdtünk jól, de tudtunk irányítani, gólokkal befejezni az akciókat, és szinte végig vezettünk az első félidőben. A második játékrészben, a hajrában volt egy hullámvölgyünk, ekkor a kapusteljesítmény és a védések segítették tovább a lányokat. Igazi csapatgyőzelem volt ez, hiszen a héten sem tudtunk ideálisan készülni, mert három játékosunk is beteg volt. A győzelem a szív és az akarat diadala volt. Nagyon kellett Lancz Barbora teljesítménye is, aki most már teljes értékű munkát tud végezni, és ezúttal is kiválóan játszott, ezzel fontos szerepet vállalt a győzelemben.