Az óváriak a Targu Jiu 33–27-es legyőzésével kezdtek az Európa Liga csoportkörét, míg a norvég csapat Malagában nyert 26–22-re.

„Tipikus első mérkőzést játszottunk, néhol kapkodó volt a játékunk, voltak hibáink, ugyanakkor így is harminc gól felett lőttünk – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – A csoport egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó együtteséhez látogatunk. Teljesen más kézilabda kultúrával találkozunk, ami nemcsak az erőben, hanem a dinamikában és technikában is megmutatkozik. Képzett jó játékosokból áll a norvég csapat, amely támadásban és védekezésben is ki tudja használni a rutinját. A hazai pálya előnyt jelent számukra, ám ők nagyon magabiztosak idegenben is, ez meglátszott a Malaga ellen is.”

Szemerey Zsófi így nyilatkozott: „Mérkőzésről mérkőzésre jobb teljesítményt próbálunk nyújtani. A vb miatt kimaradt hat hét, amely még meglátszik a teljesítményünkön, ám most hogy újra együtt készülünk, ki tudjuk javítani a hibákat.”

A Sola a negyedik helyen áll a norvég bajnokságban. Legismertebb játékosa az olimpiai aranyérmes, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok balszélső, Camilla Herrem.