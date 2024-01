A lengyeleknél több klasszis is pattogtatja a labdát, közülük többen jó ismerősök a magyar szurkolóknak, hiszen Dragana Sztankovics kétszer is megfordult Sopronban, Brianna Fraser a Vasas, Zala Friskovec a Szekszárd színeiben játszott Magyarországon, illetve náluk szerepel a Sopron Baskettől korábban viharosan távozott Brittney Sykes is.

A Polkowice jelenleg 4., 6 győzelem mellett 5-ször kikapott, a győriek a csoport utolsó helyén állnak 1 sikerrel és 10 vereséggel.

A FIBA legutóbbi erősorrendjében – melyet december 19-én adott ki – a Polkowice egy helyet javítva a 10., a zöld-fehér csapat egy pozíciót rontva a 15. helyen állt.

A két csapat eddig háromszor találkozott egymással, mindegyik alkalommal a lengyelek győztek: az Európa-kupa 2007/2008-as kiírásában idegenben 71–54-re, Győrben 68–65-re. Az idei EL-kiírásban a lengyelországi meccsen drámai csatában, hosszabbítás után 92–82 lett az ellenfél javára.

Ezen a találkozón szinte végig fej fej mellett haladtak a csapatok, hol a győriek, hol a lengyel gárda vezetett. A végjátékban 75–72 volt Cziczás László tanítványainak, de Friskovec egy triplával egyenlített. Cziczás László kért időt, 14 másodperc még volt kosarat dobni, de nem sikerült a győrieknek. Jöhetett a hosszabbítás. Ebben pedig a Polkowice a maga javára fordította a találkozót.

Cziczás László, a SERCO UNI Győr vezetőedzője így várja a „visszavágót”: – Úgy néz ki, elérkezett az idő, amikor végre elkezdtünk egymásra érezni. Kezdjük látni, ki mit vár a másiktól. Ezekkel az energiákkal fogunk továbbmenni, amire most rátaláltunk. A Polkowicével már Lengyelországban is sikerült jó mérkőzést játszanunk. Ez lesz most is a tervünk, illetve az, hogy megszerezzük a második győzelmünket az elitsorozatban. Még úgy is, hogy tudjuk, az ellenfelünk nagyon komplett és rutinos euroligás csapat. Úgy gondolom, jó esélyünk lesz arra, hogy borítsuk a papírformát és megverjük a lengyeleket.

A győriek egyébként kellő önbizalommal várhatják az összecsapást. Erre utalt Ruff-Nagy Dóra is: – Ha tudjuk hozni azt a teljesítményt, mint hétvégén a bajnoki rangadón, akkor meg tudjuk szerezni a második Euroliga-győzelmünket is. Jó meccset játszottunk idegenben a Polkowicével, igaz, hosszabbításban kikaptunk, de most visszavághatunk.

Hegedűs Janka is optimistán várja a találkozót: – Az előző találkozókból kiindulva mondhatom, hogy nagyon jó formában van a csapat. Az edzéseken is kiváló hangulat van, ami pozitívan hat ki a mérkőzésekre is. Komoly munka van a háttérben minden egyes összecsapás előtt, rendesen felkészülünk az ellenfeleinkre. Mindenki azon van a csapatból, hogy ezt betartsuk. A motiváltságot és jó hangulatot megtartva szeretnénk minél jobb eredményt elérni a pályán a Polkowice ellen.