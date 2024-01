A sorozatban a zöld-fehérek hazai környezetben legyőzték a riválist, ez az egyetlen győzelmük eddig – az idei kiírásban és a két csapat egymás elleni mérlegében is, hiszen ez volt az első találkozásuk a gallokkal. A Basket Landes két győzelmet aratott a tíz forduló során.

Ami a hazai mérkőzést illeti, nem kezdte túl jól a meccset az UNI Győr, a negyed közepéig mindössze két pontot tudott szerezni, a szakasz is hárompontos vendégelőnnyel zárult (14–17). A második szakaszban viszont nemcsak fordított, hanem jelentősebb előnyt is szerzett a győri együttes, a nagyszünetben 44–31-re vezetett. A folytatásban már 20 pontnál többel is vezettek Törökék (58–36). Ebből valamennyit faragtak a franciák, de a vége végül 79–66 lett a SERCO UNI Győr javára.

A fiba.basketball erősorrendjében – melyet december 19-én adtak ki – a győriek egy helyet rontva a 15.-ek, a Basket Landes maradt a 13.

A zöld-fehérekről így ír a hivatalos honlap: „Néhány sérülés jelentősen nehezítette a győriek dolgát. Ettől függetlenül jobban is szerepelhetett volna. Destiny Slocum stabilan teljesít, és pozitívum, hogy a fiatalabb játékosok egyre több tapasztalatot szereznek. Emellett van tartása az együttesnek,

mely szintén kiemelendő.”

A Basket Landes-dal kapcsolatban így fogalmazott a fiba.basketball: „Utolsó három meccsükből kettőt elveszítettek a rangsor előző kiadása óta. Megverték a Virtus Bolognát, ami nagy szó, és bár kikaptak, remekül játszottak a Praha ellen, és alig kaptak ki a Mersintől. Egy-két csapást még

mérhetnek az ellenfelekre, mielőtt az alapszakasz véget ér.”

Cziczás László, a győriek vezetőedzője így nyilatkozott a várakozásairól: „Az új év hozadéka, hogy teljes kerettel tudunk edzeni, komplett csapattal utazunk Franciaországba. Lépésről lépésre fejlődünk, ennek a folyamatnak az egyik állomása lesz a Landes elleni mérkőzés is. Reméljük, jól tudjuk venni ezt az akadályt. Olyan helyre utazunk, ahol nehéz nyerni. Elsődleges célunk az Euroligában továbbra is, hogy fejlesszük magunkat, ez van kitűzve a szerdai találkozóra is.”