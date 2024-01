Pedig nem indult annyira rosszul a harmadosztályú szereplés a rábaköziek számára, hiszen egy szoros vereséget követően három góllal legyőzték a vármegyei rivális ETO Akadémiát. Ezután azonban sorozatban négy vereség következett, ami a vezetőedző, Németh Szabolcs állásába került.

„Úgy gondolom, jól sikerült a felkészülésünk, az edzőmeccseket egy kivételével megnyertük. Bizakodva vártuk a rajtot, ami annyira nem is lett rossz, s volt egy sikeres kupameccsünk is. Aztán sorba jöttek a vereségek, aminek nem találtuk meg az okait, emiatt is döntöttünk Németh Szabolccsal közösen a váltás mellett” – mondta Családi János, a csornai klub elnöke.

Csakhogy az edzőváltás sem segített, a korábbi válogatott labdarúgó, az előző idényben a BVSC-t az NB III-ból az NB II-be veretlenül (!) feljuttató Urbán Flórián sem tudta felrázni a társaságot, s végül tíz meccsen két döntetlen és nyolc vereség lett a mérlege, igaz, az egyik vereség egy döntetlent követő óvás után született.

„Sajnos vele sem lettünk sikeresebbek, pedig egy eredménycentrikusabb csapatban reménykedtünk. Télen emiatt is komoly változások lesznek, és nem csupán a csapat élén. Több olyan játékost is elengedtünk, akikkel nem sikerült az előrelépés. Bár eddig is fiatal csapat volt a Csorna, a jövőben még fiatalabb kerettel szerepelünk majd a bajnokságban. Ami a továbbiakat illeti, tisztában vagyunk vele, hogy a bennmaradásunk saját erőből csodaszámba menne. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy maradunk harmadosztályúak, mert nem lehet tudni, hogy az esetleges visszalépések miatt hogyan alakul majd az NB III mezőnye.

Büszkék vagyunk, hogy itt szerepelhetünk, s nyilván szeretnénk továbbra is a harmadosztályban maradni, még ha tudjuk azt is, hogy ebben a csoportban az egyetlen olyan egyesület vagyunk, amelynek a többiekhez képest korlátozottak a lehetőségei. Emiatt is jó lenne találni egy olyan partnert, aki támogatná és a csapat mellé állna a továbbiakban” – tette hozzá Családi János, aki kitért az új edző személyére is.

„Korábbi játékosunkat, Horváth Rudolfot tulajdonképpen mi indítottuk el az edzői pályán, s aztán ezen a poszton lépett feljebb előbb Szombathelyen, majd aztán Kaposvárott is. Sikeres, elismert edző lett, s most jött el a pillanat, hogy visszatérjen Csornára, bár nyilván számára sem lesz könnyű feladat, hogy összerakjon egy fiatal, ám a jövőben sokkal ütőképesebb csapatot.”