A téli hidegben nem könnyű az atléták felkészülése, és mivel Sopronban nincs is megfelelő infrastruktúra az edzéseikhez, a SMAFC úgy döntött, melegebb éghajlatra viszi edzőtáborozni versenyzőit.

– Egy ciprusi sportkomplexumtól kaptunk ajánlatot a hétnapos edzőtáborra, és mivel áraik a magyarországiaknál is kedvezőbbek voltak, éltünk a lehetőséggel. Tizenhárom atlétával és három edzővel utaztunk ki, nagyon jó körülmények között dolgozhattunk – mondta elöljáróban Horváth József, a SMAFC elnöke. – A minden igényt kielégítő Allegra Sportközpontban futballstadion, két atlétikapálya és sportszálloda is van, ráadásul a lányok 18–20 fokban készülhettek. A napi két edzés mellett két délután kirándulásra is volt lehetőség, így felkészültebben és rengeteg élménnyel gazdagodva térhettek haza.

– A kedvező lehetőség elgondolkodtatott, hogy más sportágakban is érdemes hasonló téli edzőtáborozást szervezni, de az atléták elsőbbsége most a hazai pályák hiánya miatt nyilvánvaló volt – jegyezte meg Horváth József.

Marton Tamás szakosztályvezető a fárasztó munkahét után elégedetten nyilatkozott:

– Az atlétáknak nagyon fontos, hogy melegben tudjanak edzeni, sok technikát a téli hidegben nem is tudunk gyakorolni egyrészt a fedett pálya hiánya, másrészt a sérülésveszély miatt. Ezért is örültünk a ciprusi edzőtábornak. A lányok munkáján is látszott, mennyire motiválja őket a lehetőség, hatalmas lendületet kaptak az elmúlt hét alatt. Keményen dolgoztunk mindnyájan, de az ideális körülmények és a koncentrált munkalehetőség mindenkit kárpótoltak – számolt be az egyhetes edzőtáborról Marton Tamás.

Az atlétáknak szerencséjük is volt, végig jó időben edzhettek, még este sem csökkent a hőmérséklet 15 fok alá. Beleadtak mindent a munkába, az eredményeikkel pedig majd igazolhatják, érdemes volt melegebb éghajlatra reptetni a SMAFC versenyzőit.