– Úgy tudjuk, semmi kapcsolata nincs manapság a futballal. Miért? – kérdeztük az élvonalban az ETO színeiben 164 alkalommal pályára lépő, háromszoros válogatott védőt, Lakos Pált.

– Nem volt túl szép a búcsú még 2003-ban, a győri klub akkori vezetésével, így úgy döntöttem, abbahagyom idehaza a labdarúgást. Egy ideig még kijártam Ausztriába levezetni, de két év után végleg szögre akasztottam a cipőm. Nem éreztem magamban aztán késztetést az edzői pálya iránt, így teljesen a civil élet felé fordultam. Jelenleg piacfelügyelőként dolgozom – mesélte Lakos Pál.

– Hogyan került Győrbe, az ETO-ba?

– Mihályiban, az általános iskolai csapatban kezdtem el focizni, majd Kapuvárott voltam először igazolt játékos. Aztán Győrben a Bercsényiben lettem középiskolás, akkor igazolt le az ETO. Végigjártam a korosztályos csapatokat, majd Szentes Lázárnál mutatkozhattam be az NB I-ben. Érdekesség, hogy azon a meccsen védekező középpályásként játszottam, később aztán már középhátvédként számoltak velem az edzők. Vácott sajnos kikaptunk egy-nullára.

– Lettek aztán ennél sokkal szebb emlékei is az ETO-val.

– Valóban. Nagyon szép időszak volt a ’97/98-as idény, amikor is Bicskei Bertalan és Reszeli Soós István irányításával őszi bajnokok lettünk az élvonalban. Budapesten győztük le a címvédő MTK-t, ám sajnos a tavasz már nem sikerült annyira jól. Aztán a következő idényben fantasztikus meccsen győztük le Győrben 5–4-re a Diósgyőrt úgy, hogy a nyolcvanadik percben még négy-kettőre a DVTK vezetett. Felejthetetlen, szép időszak volt...

Lakos Pál a volt csapattárssal, Korsós Györggyel egy utazás alkalmával.



– Aztán a Fradinál kötött ki, ahol még bajnoki címet is ünnepelhetett.

– Az első évben kezdő voltam a Ferencvárosnál, a másodikban, amikor is első lett a csapat, már nem voltam annyira meghatározó tagja az együttesnek.

– Így vissza is tért Győrbe, ahol később befejezte a pályafutását. Ha összegezni kéne, hogyan értékelné a zöld gyepen töltött éveket?

– Azt gondolom, elégedett lehetek. Rengeteg néző előtt, sok jó meccsen léphettem pályára. Három alkalommal a válogatottban is szerepelhettem. A futball mellett nagyon sok jó embert, barátot ismerhettem meg, nem beszélve arról, hogy mindig jó volt a szurkolók megbecsülését, szeretetét érezni. Talán kicsi hiányérzetem abban a tekintetben lehet, hogy az említett őszi elsőség után nem sikerült még a dobogót sem kiharcolnunk, s negyedikek lettünk ’98-ban az ETO-val. Jó lett volna talán külföldön is kipróbálni magam, de ez sajnos kimaradt a pályafutásomból.

– Ha már a szurkolókat említette, megismerik még az utcán?

– Mivel még mindig ugyanolyan hosszú a hajam, előfordul, igen. Bevallom, jól is esik, amikor egy-egy régi drukker megállít. Bár nagyon szeretem az ETO-t, hiszen ott nőttem fel, nem járok ki a mostani csapat meccseire. Persze ha épp úgy adódik, a tévében azért megnézem a csapat játékát. Szívből örülnék, ha végre ismét az élvonalban szerepelne az együttes, mert az ETO-nak az NB I-ben a helye.