Az eredeti tervek szerint hétfőn rajtolt volna el az év első Grand Slam-tornájának kvalifikációja, ám a melbourne-i esőzések miatt a szervezők törölték az aznapi programot. Keddre kisütött a nap, és Gálfi Dalma (141.) 29. kiemeltként az orosz Szofija Lanszerével (202.) találkozott, akitől kikapott novemberben Pozsonyban. Ezúttal sem indult jól a meccs (3:6) a magyar szövetség beszámolója szerint, bár minimális volt a különbség a két játékos között, a balatonfüredi játékos fogadóelőnyhöz jutott 3:5-nél, de nem tudott visszabrékelni. A folytatásban már ő irányított, és 6:4, 6:2-vel fordított, a meccs 2 óra 9 percig tartott.

Nem sokkal később Valkusz Máté (204.) a tajvani Vu Tung-lin (243.) ellen lépett pályára. A magyar ledolgozta korai brékhátrányát (1:2), majd a rövidítésben már hengerelt (7-0). A második szettben gyorsan 5:1 lett az állás, de elsőre nem sikerült befejezni a mérkőzést adogatóként. Aztán 5:4-nél Valkusz nyugodtabban, koncentráltabban állt oda szerválni, és pontot sem veszítve zárta le az 1 óra 53 perces csatát.

Karrierje első Grand Slam-selejtezős sikere után Valkusz a magyar szövetségnek arról beszélt, hogy az első fordulós sorsolás kedvezett neki, mivel olyan riválissal találkozott, aki az utóbbi időben nem indult versenyen és 200-on kívül van a ranglistán, ennek ellenére feszültnek érezte magát a meccs alatt.

"Úgy mentem fel a pályára, hogy mindent beleadok, de kicsit túl is stresszeltem és remegő kézzel játszottam majdnem végig" - mondta Valkusz Máté, aki arról is beszélt, hogy az első szettben 1:1 után gyakorlatilag "ingyen" ellenfelének adta a szervajátékát, azonban gyorsan vissza tudta venni és a rövidítésben nagyon jól játszott, ahogy a második szettben is 5:1-ig. - "Sok minden volt a fejemben 5:1-nél. Néztem jobbra-balra, ott már szerintem az öltözőben voltam fejben. Nagyon nehéz befejezni egy ilyen nagy tornán egy mérkőzést."

Szerdán Babos Tímea (192.) első ellenfele a lett Darja Semenistaja (144.) lesz, míg Udvardy Pannára (160.) a holland Arianne Hartono (152.) vár, akitől tavaly kétszer is kikapott. Piros Zsombor (109.) az olasz Andrea Pellegrinóval (156.) száll szembe. A 128 közé kerüléshez három meccset kell nyerni a selejtezőben.

A főtábla vasárnap rajtoló küzdelmeiben Fucsovics Márton és Marozsán Fábián alanyi jogon szerepel.

Eredmények, selejtező, 1. forduló:

Valkusz Máté - Vu Tung-lin (tajvani) 7:6 (7-0), 6:4

Gálfi Dalma (29.)-Szofija Lanszere (orosz) 3:6, 6:4, 6:2

Bondár Anna (11.) - Hszie Szu-vej (tajvani) 7:6 (7-3), 6:4