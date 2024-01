A világranglistán elfoglalt 65. helyével a legjobb magyarnak számító Marozsán a 2014-ben US Open-győztes Marin Ciliccsel találkozott, pályafutása során először. A 24 éves magyar a héten a nyolcaddöntőig jutott Aucklandben, ahol az első kiemelt szervakirály, Ben Shelton búcsúztatta őt.

A 35 esztendős Cilic 2017-ben Wimbledonban és 2018-ban az Australian Openen is döntőt vívott, utóbbiban emlékezetes, ötszettes csatában maradt alul a legendás Roger Federerrel szemben. A horvát óriás egy éve súlyos térdsérülést szenvedett Indiában, a nyáron odahaza, Umagban sikertelenül próbálkozott a visszatéréssel, és másfél hete Hongkongban is kikapott az első fordulóban. Az AO főtábláján védett ranglistájának köszönhetően kapott helyet.

A vasárnapi csatára a háromezer férőhelyes 1573 Arenában került sor, és a magyar játékos - aki Valkusz Mátéval ütött be a meccs előtt - három brékkel, 29 perc elteltével már szettelőnyben volt. A rutinos ellenfél azonban tudott újítani, szórta az ászokat, és 43 perc alatt kiegyenlített. A harmadik játszmában ismét a stabilan ütő és hátulról remekül irányító Marozsán volt jobb, 3:2-nél és 5:2-nél is elvette a horvát félelmetes adogatását, így már csak egy szettnyire volt a továbbjutástól. A negyedik felvonás kiegyenlített küzdelmet hozott, mígnem Cilic 6:5-nél megremegett, az első mérkőzéslabdát Marozsán hosszúra ütötte, a másodikat a rivális ásszal hárította, a harmadiknál viszont már "nem volt kegyelem", a Hajdúszoboszló SE sportolója egy tenyeres nyerővel lezárta a 2 óta 34 perces találkozót.

A szövetség közösségi oldalán Marozsán elsőként arról beszélt, hogy magas színvonalon kezdte a meccset.

"Jól indult minden, de amikor a második szett elején elvesztettem az adogatásomat, az végigkísért másfél játszmán keresztül. Hiába volt öt-hat bréklabdám, egyet se tudtam megcsinálni, ezek fájó pontok voltak. De valahogy átlendültem ezen, elkezdtem ismét jobban teniszezni, a harmadik szett nagy lendületet adott, egy sokkal magabiztosabb Fábián volt a pályán. Talán nincs az első háromban ez a győzelmem, de fontos mérföldkő volt, mert az első mérkőzésemet nyertem az Australian Openen. Jó sorsolásom volt, amit ki is tudtam használni, de itt már nincsenek könnyű meccsek. Még nem tökéletes a formám, de a kondim jól alakul, végig bírtam ezt a mérkőzést, ezzel együtt örülök, hogy két nap pihenő következik" - jelentette ki a legjobb magyar játékos.

Menedzsmentjének tájékoztatása szerint edzője, Balázs György közölte, észrevették, hogy Cilic alighanem sérüléssel küszködik.

"A negyedik játszma második felében rendre húzta az időt, egyszer figyelmeztették is" - mondta a tréner. "Fábián gyógytornászával, Schlik-Szabó Lucával a pálya mellől ki is szúrtuk, hogy fáj a bal térde, láttuk a mozgásán. Ezért javasoltuk Fábinak, hogy még az eddiginél is jobban igyekezzen mozgatni, mert az oldalra kilépések vagy az előremozgás fájni fog neki. Nyilván így Cilic is próbálta minél hamarabb befejezni a labdameneteket, nagyokat szervált, kockáztatott. Nehéz volt így brékelni, de a negyedik meccslabdát már hozta Fábián" - mondta a tréner, majd rátért a közelmúltbeli nehézségekre.

"Óriási az öröm, mert az elmúlt két és fél hétben elképesztően sok munkát kellett befektetni, hogy most ilyen eredménnyel, ilyen játékkal zárja a mérkőzést. Kiütköztek Fábián személyiségének pozitívumai, hiszen még azután is megfázással küszködött, hogy eljöttünk otthonról, nagyon nehéz így felpörögni, betegen edzeni. Semmi sem volt ideális: rossz idő, kisebb combhajlítóizom- és könyökfájdalom, más időzóna Hongkongban, Aucklandben és itt, Melbourne-ben is. Csütörtökről péntekre virradó éjjel értünk át Új-Zélandról, és vasárnap meccset kellett játszania az ellen a Marin Cilic ellen, aki a negyedik szett közepéig teljes értékű volt, csak utána ütközött ki, hogy valami gond van az egészségével. Ezek mind apróságok, de sok apróság, amit nehéz egy top teniszezőnek mentálisan elviselni" - fűzte hozzá Balázs György.

Marozsánra a 64 között a 22. helyen kiemelt argentin Francisco Cerundolo vár. A másik két, főtáblán érdekelt magyar játékos közül Fucsovics Márton a 13. kiemelt bolgár Grigor Dimitrovval, míg a selejtezőből a legjobb 128 közé jutott Valkusz Máté a hazai pályán szereplő Max Purcell-lel találkozik az év első Grand Slam-tornájának nyitányán.

Eredmény:

1. forduló (a 64 közé jutásért): Marozsán Fábián-Marin Cilic (horvát) 6:1, 2:6, 6:2, 7:5