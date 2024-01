A kispályán is aktív Vörös-Torma Martinra egy teremtornán figyelt fel a magyar soccaválogatott brazil származású, egykor Pápán és Siófokon is futballozó, majd az Aramisban futsalozó kapitánya, Roni Ribeiro Da Silva. A koroncói futballistát több közös gyakorlásra is meghívták, s nemrégen kiderült, tagja lett a kispályás nemzeti együttes Mexikóba utazó keretének.„A nagypályás foci mellett kispályán, a győri Cső-Lavinában is játszom. A téli szünetekben különböző tornákon is részt veszünk, így kerültünk tavaly decemberben Tapolcára, ahol Ziccer néven a soccaválogatott is pályára lépett. Itt figyelt fel rám a válogatott kapitánya, aki a meccs után odajött hozzám, s megkérdezte, lenne-e kedvem néhány alkalommal gyakorolni a válogatottal – meséli Vörös-Torma Martin, aki örömmel mondott igent a felkérésre. – Debrecenben, majd Tiszafüreden játszhattam együtt a válogatottal, s talán jól sikerült a bemutatkozás, hiszen mint később kiderült, bekerültem az együttes tíz plusz kettes keretébe, ami azt jelenti, hogy hamarosan én is elutazhatok a csapattal Mexikóba.”

A magyar válogatott ugyanis meghívást kapott a február 21. és 26. közötti America’s Fiestára, vagyis a kispályás Copa Américára. Európából a magyar soccaválogatotton kívül a spanyolok, az angolok és a belgák játszanak majd a csodálatos Cancúnban. A torna résztvevői között ott lesznek Argentína, Brazília, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kolumbia, Uruguay, Mexikó és Chile legjobbjai is.

„Ahogy sokan, gyerekként én is arról ábrándoztam, hogy egyszer válogatott játékos leszek. Nem gondoltam, hogy harmincévesen valósul meg ez az álmom. Előfordult, hogy nem mindig voltam a jó helyen” – tette hozzá a futballista, aki fiatalon a Ferencvárosban is megfordult.

Vörös-Torma Martin



„Az ETO korosztályos csapataiban nevelkedtem, majd Gyirmótra kerültem. Rövid ideig a Fradinál is játszottam, ám mivel gyorsan nőttem, problémák adódtak az egyik csigolyámmal. Visszajöttem Gyirmótra, ahol aztán olyan kiváló támadók játszottak, mint Ferenczi István és Oross Márton, akik mellett nem nagyon rúghattam labdába.”

Az NB III-ig eljutó labdarúgó amatőr szinten több vármegyei csapat erőssége lett. Játszott Csornán, Nyúlon, Győrszemerén és Lipóton is, 2020-tól pedig a Koroncó labdarúgója.

„Amúgy is koroncói vagyok, s mivel a foci mellett a horgászat a másik szenvedélyem, s van is egy horgásztavunk a településen, adott volt, hogy helyi csapatban játsszak. Megint jó csapatunk van, a mostani bajnokságban nagy versenyfutásban vagyunk az éllovas Mezőörssel, melyet a mezőnyből egyedüliként csak mi győztünk le ebben az idényben. A hétvégi Alcufer-kupa döntőjében ugyan egy góllal kikaptunk tőlük, de a bajnokságban remélhetőleg majd visszavágunk. Ám előtte szeretnék még a soccaválogatottal Mexikóban is emlékezetes, jó teljesítménnyel előrukkolni” – tette hozzá az említett győri teremtornán végül gólkirályi címet szerző Vörös-Torma Martin.



Mi is a socca?

A socca a nagypályás labdarúgás és a futsal ötvözete. A kezdeményezés igencsak új keletű, a Nemzetközi Socca Szövetség 2017-ben alakult meg. Célja, hogy az amatőr futballisták profi körülmények között élvez­hessék a kispályás labdarúgást. A kétszer húsz perces játékidőben egy csapatban 5 mezőnyjátékos és 1 kapus lép pályára. A kapuk szélessége 4, magassága 2 méter, ezek a kispályához képest nagy paramétereknek számítanak – így nem ritkák a gólgazdag mérkőzések. A socca egyik sajátossága, hogy büntetőknél (vagy döntetlen esetén szétlövésnél) nem rögzített helyzetből, hanem rávezetéssel próbálkozhatnak a futballisták. Szintén fontos különbség, hogy míg a kiállítás ugyanúgy működik, mint a nagypályás futballnál, a sárga lapos figyelmeztetés mellé kétperces kiállítás is jár.