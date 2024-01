"Tudtuk, hogy Miklósék gyermekének születése az Európa-bajnokság idejére eshet, és mivel ennél fontosabb dolog nincs az életben, természetesen ő is és a csapat is felkészült rá, hogy bármelyik pillanatban hazautazhat, vasárnap reggel pedig el is indult" - nyilatkozta a magyar szövetség honlapján José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány.

Hozzátette, sok szeretettel várják vissza Rostát, de azt egyelőre nem lehet tudni, mikor érkezik vissza Kölnbe a Dinamo Bucuresti beállója.

A magyar válogatott jelenleg a második helyen áll középdöntős csoportjában, és hétfőn 20.30-tól a házigazda Németország, szerdán 18 órától pedig az olimpiai címvédő Franciaország ellen lép pályára. A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Rostát hétfőn minden bizonnyal Szöllősi Szabolcs pótolja majd, aki eddig nem szerepelt a keretben.

A 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságról Lékai Máté és Balogh Zsolt utazott haza hasonló okok miatt, Bodó Richárd pedig - ugyancsak gyermeke születése miatt - kihagyta a 2021-es vb első csoportmeccsét.