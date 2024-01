Szeles Szabolcs alpolgármester és Patkás Tamás parasport-nagykövet a városházán köszöntötte a Győri Audi ETO KC kézilabdázóit, akik a decemberi világbajnokságon szerepeltek. Közülük a francia Estelle Nze Minko volt a legsikeresebb, hiszen aranyérmet szerzett. A győriek norvég játékosai ezüst-, a dánok bronzérmesek lettek. A magyar válogatott a 10. helyen zárt, ami végül olimpiai selejtezős helyet ért.

,,Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Győri Audi ETO KC játékosai ilyen sikeresek voltak a világbajnokságon. Gyakorlatilag az egész csapat kint volt a vb-n, ami mutatja az együttes erejét” – mondta Szeles Szabolcs alpolgármester, aki hozzátette: A csapat emeli Győr rangját és fényét, amiért hálásak vagyunk nekik. Nem mellékesen eredményesek is voltak, hiszen világbajnokot, ezüstérmest és vb-harmadikat is tudtunk köszönteni a városházán, többen pedig a torna álomcsapatába is bekerültek. Szenzációs játékosaink vannak. Harcban vagyunk a bajnoki címért, a Magyar Kupáért, és a Bajnokok Ligájában is sikeres a csapat. Reméljük, szép idényt zár majd az Audi ETO” – fogalmazott Szeles Szabolcs.