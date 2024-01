Bridget Carleton, a Győr kanadai kosárlabdázója szoros meccsekre számít a február 8. és 11. közötti, soproni olimpiai selejtezőtornán, ahol a vb-negyedik észak-amerikai együttes a házigazdákon kívül a spanyolokkal és a japánokkal küzd majd a három kijutó helyért.



A 26 éves játékos múlt szerdán a Polkowice elleni Euroliga-találkozón 41 pontot szerzett, s az M4 Sportnak elmondta: legutóbb talán még középiskolás korában dobott egy meccsen ennyit, az viszont már nagyon régen volt.

"Előtte egész nap fáradtnak éreztem magam, és a bemelegítésem sem sikerült különösen jól, de amikor az ötödik másodpercben sikerült bedobni az első mezőnykísérletemet, éreztem, hogy ez egy jó meccs lehet" - emlékezett vissza a történtekre a légiós, akinek teljesítménye az Euroliga történetének harmadik legjobbja volt.

A rekordot 1996 óta az amerikai Vicky Bullett tarja, aki a Cesena színeiben a Pécsi VSK ellen 48 pontot szórt. A második helyen a szerb Lara Mandic áll, aki a szlovák Ruzomberok játékosaként 2002-ben a Sopronnak dobott 42 pontot.

Carleton kiemelte, a csapattársainak sokat köszönhet, mert jó helyzetbe hozták, és a hétköznapokban sok munka, illetve ismétlésszám van ebben a teljesítményben.

A második európai szezonját töltő játékos - aki korábban 30 pontot szórt a bajnok Sopronnak - kiemelte, szereti a nagy és fontos meccsek különleges hangulatát, mert ezeket "mindig más energia lengi körül". A magyarországi mindennapjaira vonatkozó kérdésre úgy felelt: előző állomáshelyével, Spanyolországgal összevetve az itteni élet jobban hasonlít a kanadaira, mert itt nincs szieszta, és a boltok szombaton is nyitva vannak.

"A csapattársaim sokat segítettek a beilleszkedésben, meccsek után, vagy szabadnapokon eljárunk vacsorázni, vagy kikapcsolódni. Sok időnk azért nincs a napi két edzés mellett, de nem panaszkodom, mert minden adott Győrben" - jelentette ki Carleton.

Az európai kosárlabdáról szólva kiemelte: a játékstílus sokban különbözik az észak-amerikaitól, ráadásul az Euroligára, ahol különböző országok klubjaival csapnak össze, ez különösen igaz.

"Az itt szerzett tapasztalatoktól jobb játékos leszek, sokat tanulok" - jelentette ki a tengerentúlon Juhász Dorka csapattársaként a Minnesota Lynxben szereplő kosaras.

Meglátása szerint bár a 2/10-es győzelmi mérlegük az Euroligában nem az igazi, sok elveszített mérkőzésen végig meccsben voltak, éppen ezért bízik abban, hogy sikerül két további sikerrel zárniuk a nemzetközi szereplést.

"A magyar bajnokságban is sok a jó csapat, a DVTK, a Sopron és a Szekszárd is versenyképes, a játékosok és a szurkolók is szenvedélyesek, de nagyon bízom magunkban és abban, hogy a szezon végén bajnoki címet ünnepelhetünk" - mondta a győriek légiósa.

A kanadai kosaras a közelgő olimpiai selejtezővel kapcsolatban kijelentette, a csapattársai közül mindenki azt kérdezi, mire számíthatnak a magyaroktól, de ez fordítva is igaz, mivel itt meg sokan a kanadai válogatottról érdeklődnek.

"Gyerekkori álmom volt olimpián szerepelni, és bár ez 2021-ben már megadatott, szeretném újra átélni. Már csak azért is, mert Tokióban nem voltak nézők, a járvány miatt különleges szabályok voltak érvényben, így most jó lenne például a magyarokkal együtt ünnepelni a párizsi kijutást" - tekintett előre Carleton.

A játékos hazája együttesét atletikus, szenvedélyes csapatnak nevezte, amelynek minden pályán lévő tagja mindent megtesz azért, hogy méltón képviselje az országot. A rutinos és a fiatal játékosok meglátása szerint jó elegyet alkotnak, így bízik abban, hogy sikerrel veszik a selejtezőt.

"A legutóbbi világbajnokság előtt sokáig nem tudtunk negyeddöntőt nyerni, de akkor bebizonyítottuk magunknak, hogy képesek vagyunk a legjobb csapatok ellen is győzni. Annak ellenére is jó irányba léptünk, hogy a dobogó még nem jött össze, de tudjuk, képesek vagyunk rá" - mondta a játékos, aki szerint a hazai pályán szereplő, jól dobó, jó fizikális mutatókkal rendelkező magyarokkal vélhetően nagyon érzelemgazdag találkozót vívnak majd, míg a spanyolok - akik sokáig a világelitbe tartoztak - kosárlabdáját jól szervezettnek nevezte.

Az olimpiai ezüstérmes japánokkal kapcsolatban kiemelte: egyedi, gyors, sok hárompontosra és rengeteg támadásra épülő kosárlabdát játszanak, olyan stílust képviselnek, amivel nem túl gyakran találkoznak, ugyanakkor ők az elmúlt években sokszor összecsaptak velük, így tudják, mire kell készülniük.

"Nagyon nehéz és kiegyenlített ez a csoport, bármelyik csapat zárhat három győzelemmel, de akár három vereséggel is. Szoros meccsekre számítok" - tekintett előre Carleton, aki jövő csütörtöktől néhány napig Bécsben készül a kanadaiakkal, akik onnan utaznak Sopronba a selejtezőtornára, ahol sorrendben a magyarokkal, a spanyolokkal, majd zárásként az ázsiaiakkal játszanak.

A csoportból három válogatott jut párizsi kvótához.