Nehéz évet hagytunk mögött, sok fontos feladatot kellett megoldanunk ez idő alatt - kezdi Tóth Miklós. - Kezdjük az NB II-es csapattal, hiszen bárhol szóba kerül az ETO, mindig ez áll a fókuszban. Amikor aláírtam a szerződésemet, a tulajdonos azt kérte, két éven belül kerüljünk fel az első osztályba. Jó úton járunk ahhoz, hogy a célt már idén tavasszal elérjük, de még messze van a bajnokság vége. A második helyen telelünk, ezzel egyértelműbbé vált a tulajdonosi igény is a csapatattal szemben: most harcolja ki az NB I-be jutást. A részéről ehhez minden támogatást és feltételt igyekszik megteremteni. Ősszel összességében jól szerepelt az ETO, de azért a cél elérése érdekében átalakításra szükség van a játékoskeretben. Eddig távozott Pap Eduárd kapus és valószínű, távozik Keresztes Krisztián is, érkezett Nenad Lukic és kölcsönbe Urblík Norbert, de további változások is várhatók. A fiatalpercek tekintetében a másodikak vagyunk a mezőnyben a Csákvár mögött, ami azt mutatja, bátran támaszkodunk a saját nevelésű játékosainkra. A helyezés értékét szerintem növeli, hogy mindezt egy olyan csapat tudja felmutatni, amely közben nagy célokért, az NB I-ért küzd.