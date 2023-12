Hagyomány, hogy az eseményre eljönnek az alapítók leszármazottjai is, így itt volt Némethy Ernő ükunokája, dr. Kovács Ákos feleségével, dr. Czuczku Enikővel, a dédunoka, Kovácsné Némethy Mária, akit férje, Kovács Róbert kísért el.

Papp Oszkár szakosztályvezető évzáró beszédében kiemelte: a szakosztály egyik legnagyobb támogatója, Gasztonyi László – a Villkorr Kft. igazgatója – 5,5 milliós támogatást utalt el az evezősök részére. Az est meglepetése volt, hogy a cégvezető Mikulásként jelent meg a rendezvényen.

Glázer Péter, a Glázer-Transz Kft. ügyvezetője kétmillió forinttal segíti a szakosztályt, míg Kovács Gyula, az Unicentrál cégcsoport igazgatója a közel 150 fős vendégsereg vacsoráját állta.

Papp Oszkár beszédét követően dr. Gyömörei Tamás, a Széchenyi István Egyetem docense arról beszélt, miért érdemes a győri egyetemet választani egy sportolónak, így az evezősöknek is.

Sztanity László, a Graboplast VSE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője azt hangsúlyozta, hogy Győrben a két sportág képviselői között évtizedek óta barátság van. Mindig is jól megfértek a vízen egymás mellett a kajakosok, kenusok, illetve az evezősök is.

Ahogyan az lenni szokott, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő nyitotta meg az ünnepséget.

A 2023-ban sikeresen szerepelt evezősök köszöntése előtt az El Paso táncstúdió két versenyzője, Tüttő Roxána és Széles-Hlagyvik Levente műsora szórakoztatta a közönséget.

Ezt követően Papp Oszkár foglalta össze az év eredményeit: „Évről évre nagyon nehéz helyzetben vagyok. Szerencsére, teszem hozzá. Hogy miért? Idén is tizenegy rangos nemzetközi versenyen vettek részt válogatott versenyzőink. Ezen huszonhárom döntős, ezen belül tizenhárom érmes helyezést értek el versenyzőink. Az év legnagyobb hazai versenyén, a magyar bajnokságon a tizenhárom bronz- és a huszonkét ezüstérem mellé harminchat bajnoki aranyat nyertünk. Összesen hatvankét sportolónk lett országos bajnok. A pontversenyben zsinórban tizedszer lett a legjobb a Győri Atlétikai Club. Az ergométeres ob-n hét aranyérmet szereztek evezőseink. Az áprilisi válogatóversenyeken hamar kiderült, hogy minden korosztályban mi adtuk a legtöbb sportolót a szövetségi kapitányok keze alá. A serdülők legrangosabb viadalán, az Olimpiai Reménységek Versenyén három ezüstérmet és egy negyedik helyet szereztünk. Makai Samu és Tóth Bertold mindhárom ezüstérmes csapat tagja volt. A Jeunesse-kupán Tóth Rómeó, Gasztonyi Barnabás bronzérmes, Boross Áron a kétpár tagjaként negyedik lett. Az U19-es Európa-bajnokságon Csizmadia Ádám vezérletével bronzérmes lett a magyar négyes. Bencsics Hella és Füzi Boglárka negyedik helye is kiváló eredmény. Az U19-es világbajnokságon Csizmadia a négyest a döntőbe vezette, ahol az előkelő hatodik helyet szerezte meg az egység. Ugyanitt a Bencsics, Füzi kettős a tizenkettedik, Gasztonyi Péter László csepeli társával a tizenegyedik helyen ért célba. A lengyelországi egyetemi Európa-bajnokságon tizenkét széchenyis hallgató vett részt. Fehérvári Eszter egypárban elért ezüstje mellé, bronzot nyert Szigeti Roland szintén egypárban, női kétpárban Fehérvári Fazekas Fannival is harmadik lett. Nem adta lejjebb a Szigeti Roland, Szőllősi Balázs, Józsa Márton, Glázer Márió alkotta négypár sem. Az U23-as Európa-bajnokságon Szőllősi Balázs a könnyűsúlyú kétpár tagjaként óriási versenyben ezüstérmet szerzett. Fehérvári Eszter bejutott a döntőbe és ott ötödik helyen végzett. Eszternek volt energiája a felnőttek között is megméretni magát a felnőtt Európa-bajnokságon is, a tizenkettedik helye kiváló teljesítmény. Az egyetemi világjátékokon, Kínában Szabó Bence a kétpár tagjaként a szolnoki Furkó Kálmánnal bronzérmes lett. Fehérvári kétpárban elért ötödik helye is óriási siker. A varesei Világkupán Szabó Bencéék egy kiváló olasz csapat mögött a második helyen értek célba. A felnőtt vb-n Bencéék szép versenyzéssel az előbb említett olasz csapat mögött ugyancsak ezüstérmes helyen zárták a küzdelmeket."

Ezt követték a köszöntések. A versenyzők közül kiemelték Bohács Biankát, Fehérvári Esztert, Makai Samut, Miklós Mátét, Varga Benedeket, Szabó Bencét, akik háromszor és Gasztonyi Péter Lászlót, aki az ob legeredményesebb versenyzőjeként négyszer állt fel a dobogó legfelső fokára. Történelmi siker volt, hogy az egyesület fennállásának közel százötven éve alatt először nyerte meg a bajnokságot a győri felnőtt női nyolcas. Álljon itt a sporttörténelmi tettet végrehajtott versenyzők neve: Bencsics Hella, Füzi Boglárka, Angyal Zsófia, Fűzi Zsófia, Sándor Zsófia, Fazekas Fanni, Holpert Eszter, Fehérvári Eszter és a kormányos, Csiza Pák Luca.

Minden évben több különdíjat is átadnak. Az egyiket Simon Róbert Balázs, aki az edzők javaslatára a legsportszerűbb versenyzőt jutalmazta, ezt idén Korda Noel kapta.

Az alapítók utódai is díjat alapítottak korábban, a Némethy-kupát idán Csizmadia Ádám érdemelte ki. A több mint négy évtizedes múltra visszatekintő Pák Ász-kupa a 2023-as eredmények alapján Szőllősi Balázshoz került.