A klub szurkolói egyesülete ugyanis forralt bort és zsíroskenyeret fog kínálni az Aréna előtt felállított faházakban. A vásár becsületkasszás bevételének egy részével az MKC utánpótlását támogatják.

A mérkőzésre pedig idén is várják a plüssöket, hiszen a szurkolói egyesület most is meghirdette a plüssgyűjtő akcióját. Ez alkalommal a Példa Egyesület kapja az összegyűjtött szőrmókokat.

A korábban meghirdetett Szigetközi Állatvédő Liga számára szervezett gyűjtéshez is lehet még csatlakozni. Ha szeretnétek segíteni, akkor kérjük, hogy száraztápot, és konzervet hozzatok, de csirke és szárnyasmentest, mert sajnos sok kutyus allergiás rá. Emellett pokrócokra, takarókra, és szigetelőanyagokra is szükség van. Ezt a faházaknál szintén el tudjátok helyezni a mérkőzés előtt.