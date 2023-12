Az elmúlt években többször is a Szekszárddal vívta a bajnoki döntőt a Sopron Basket. Azóta a tolnaiak kicsit hátrébb léptek, és a címvédő zöld-sárgák is új alapokra helyezték a csapatot. Ennek ellenére az elmúlt időszakban sikerült jelentősen megerősíteniük keretüket a korábbi közönségkedvenc Aleksandra Crvendakic, a korábban Győrben is szerepelt Beatrice Mompremier leigazolásával, illetve visszatért Határ Bernadett is.

Legutóbb már velük a soraiban verte simán másik egykori nagy riválisát, a Pécset a Sopron. Gáspár Dávid edző akkor úgy nyilatkozott: a játékrendszert még szoknink kell, hogy minden összeállításban jól működjön. Elsősorban a védekezést csiszolták, mert azt szeretnék, hogy ez legyen a fő erényük.

„Elégedettek vagyunk az újonnan érkezettekkel, de kis időre még szükségük van nekik is. Készülünk a Szekszárd ellen, hasonló erényeket szeretnénk csillogtatni” – fogalmazott a szakvezető.