"A szerepköröm teljesen más, mint Sopronban volt. Ezért is igazoltam el, a környezetváltozásért, hogy találjak motivációt és megnézzem, mit tudok kihozni még magamból. Rómában légiós vagyok, ami egyrészt jó érzés, másrészt sokkal nagyobb is a nyomás. Ezt jó volt megérezni, nekem nagyon tetszik, de furcsa is, mert volt már két meccs is, ami az én kosaramon múlott, amit nem dobtam be a végén. Ezekből lehet tanulni és ez az, ami más, több mindent kell csinálnom, többet dobok, többet játszom" – mesélte Czukor Dalma.