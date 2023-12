Schön Szabolcs válogatott labdarúgó volt a vendég a győri Üstökös FC több utánpótlás csapatának évzáró karácsonyi fociján. Kérdésünkre elmondta: szerinte a tehetség és a szorgalom mellett a fiatal labdarúgók számára a legfontosabb a minél több játékperc és az, hogy jó képzést kapjanak.

Ami a Fehérvár 23 éves labdarúgóját illeti, szeretné még külföldön kipróbálni magát (korábban az Ajax utánpótlásában majd már felnőtt szinten az MLS-ben, Dallasban játszott), akár már jövő nyártól. Célja, hogy a magyar válogatottal a nyári EB-re utazhasson. Amiatt is bízik ebben, mert klubcsapata és ő is egyre jobb formába lendült az utóbbi időszakban. Marco Rossi is azt kérte, stabilizálódjon a jó játéka, vállaljon minél több egy az egy elleni párharcot a kerettagság eléréséért.