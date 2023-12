A ma 18 órakor kezdődő bajnokin Szigetszentmiklóson javíthat a Sopron Basket.

„Legutóbb a védekezésünk egyáltalán nem működött, így a következő mérkőzéseken elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy ezt rendbe tegyük. Arra számítok, mindenki összeszedi magát, s csapatként tudunk jó teljesítményt nyújtani. Ha hatvan pont alatt tartjuk az ellenfelünket, akkor szerintem nyerhetünk” – nyilatkozta klubja honlapján Brooks Jelena.

Hír még a Sopronnal kapcsolatban, hogy Határ Bernadett a Salamanca együtteséhez szerződött. Az Euroligában szereplő spanyol gárda honlapján jelentette be a 2,08 méter magas center leigazolását. A 29 éves kosaras a szezon végéig kötelezte el magát. A Perfumerías Avenida néven szereplő együttes kiemelte, hogy Határ az elmúlt években a magyar válogatottban és a Sopronban is meghatározó ember volt, utóbbival 2022-ben Euroligát is nyert, ráadásul a tengerentúli WNBA-ben is van tapasztalata. A salamancaiak az Euroliga B csoportjában a harmadik helyen állnak jelenleg 5 győzelemmel és 4 vereséggel.