A Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány nevében Csiba Erzsébet kuratóriumi tag köszöntötte a tizedszer megszervezett országos ergométeres verseny résztvevőit a mosonmagyaróvári Flesch Központban. Ezúttal kilenc sportklub, alapítvány és gyógypedagógiai intézmény képviseltette magát sportolókkal.

– 2009-ben jött létre az együttműködés Nagy Gábor és Csiba Katalin kezdeményezésével, hogy induljon parasport a városunkban is. Elindult, azóta is sikeres, és minden esély meg van arra, hogy továbbra is eredményesen folytatódjon, Nagyné Valkai Éva edző segítségével – emelte ki Csiba Erzsébet.